El plantel entrenará en Los Cardales, donde quedará concentrado a la espera del partido que se jugará el domingo desde las 16 horas en el estadio de Mitre y Puccini. El plantel de Villa Dálmine realizará esta tarde en Los Cardales su último entrenamiento con vistas al partido que disputará mañana como local frente a Gimnasia de Jujuy por la 23ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional. El encuentro, que se jugará en el estadio de Mitre y Puccini desde las 16 horas con arbitraje de Héctor Paletta, será fundamental para las aspiraciones del Violeta de clasificar al Reducido por el segundo ascenso a la Superliga. Luego de las derrotas sufridas ante Arsenal y Defensores de Belgrano, al equipo de nuestra ciudad no le queda otra que ganar en casa y esperar resultados convenientes para tratar de llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo. En ese sentido, hoy estará muy atento a lo que suceda entre Olimpo e Independiente Rivadavia en Bahía Blanca y al duelo que sostendrán Ferro Carril Oeste y Brown (A) en Caballito. Y también mirará con interés lo que suceda entre Almagro y Temperley. Así está este campeonato: muy apretado. Y en cada partido hay algo en juego, ya sea en la lucha por subir como en la pelea por no bajar. De hecho, mientras Villa Dálmine esperará por una victoria de Olimpo, su rival de mañana lo hará por un triunfo de Independiente Rivadavia. Es que Gimnasia (J) está peleando por la permanencia contra el elenco de Bahía Blanca (depende de sí mismo) y Santamarina de Tandil (tiene dos puntos menos que el Lobo jujeño). En cuanto al Violeta, en este cierre de la preparación del partido de mañana, el DT Walter Nicolás Otta debe definir quién reemplazará a Nicolás Sansotre, suspendido por haber llegado a las cinco tarjetas amarillas ante Defensores de Belgrano. Los candidatos son tres: Cristian González (que llevaría a Fernando Alarcón a correrse al lateral derecho), Daniel Bellone (que suele desempeñarse como lateral) y Federico Recalde (quien ya ha jugado minutos en dicha posición en esta temporada). Además de Sansotre, las otras bajas que tendrá el equipo serán Matías Ballini y Juan Ignacio Alvacete, quienes se recuperan de sendos desgarros con la ilusión de estar a disposición del cuerpo técnico para la última fecha en Tandil frente a Santamarina. ARRANCA LA FECHA. El anteúltimo capítulo de este campeonato de la Primera B Nacional comenzará hoy con cuatro partidos, todos de vital importancia para la lucha por la clasificación al Reducido o para la pelea por la permanencia: Los Andes vs Chacarita (15.30), Olimpo vs Independiente Rivadavia (16.00), Ferro Carril Oeste vs Brown de Adrogué (16.00) y Almagro vs Temperley (17.05).

EL PLANTEL ENTRENÓ AYER EN EL ESTADIO Y HOY LO HARÁ EN LOS CARDALES, DONDE QUEDARÁ CONCENTRADO (FOTO: PRENSA VILLA DALMINE). LOS JUVENILES VS RAFAELA Por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo de Juveniles del Nacional B, Villa Dálmine enfrentará hoy a Atlético Rafaela. La Cuarta, Quinta y Sexta División jugarán como locales en el predio Héctor Fillopski, mientras que las categorías menores, Séptima, Octava y Novena División, se presentarán como visitntes en la ciudad santafesina.

LAS DIVISIONES MAYORES DEL VIOLETA JUGARÁN EN CAMPANA.



Primera B Nacional:

Villa Dálmine cierra hoy su preparación para recibir a Gimnasia (J)

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: