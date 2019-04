La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 13/abr/2019 Liga Campanense:

Hoy comienza el Torneo Femenino y mañana juegan las divisiones promocionales







La actividad de este sábado se desarrollará íntegramente en el predio de Leones Azules. Mientras que mañana domingo habrá partidos también en Lechuga, Otamendi FC y La Josefa. Mientras el Torneo Oficial 2019 de la Liga Campanense de Fútbol postergó su inicio para el 27 de abril, este fin de semana se pondrán en marcha los demás campeonatos de la estructura liguista: hoy comenzará el Torneo Femenino, mientras que mañana saldrán a la cancha las divisiones promocionales (Tercera, Cuarta y Quinta División). La primera fecha del Torneo Femenino 2019 se desarrollará íntegramente hoy en el predio de Leones Azules ubicado en el barrio Otamendi (sobre Colectora Norte) y tendrá la siguiente programación: Otamendi FC vs La Josefa (10.00), Defensores de La Esperanza vs Leones Azules (11.20); Las Palmas "A" vs Las Palmas "B" (12.40), Juventud Unida vs Villanueva (14.00) y Las Palmas "C" vs Mega Juniors (15.20). En esta jornada inaugural, Deportivo San Felipe queda libre. En tanto, la primera fecha de los torneos de divisiones promocionales se disputará mañana domingo en cuatro canchas distintas. Y la programación, según cada escenario, es la siguiente: EN LECHUGA -10.00 horas / Cuarta División: Lechuga "B" vs Barrio Lubo -11.30 horas / Tercera División: Juventud Unida vs Barrio Lubo -13.15 horas / Quinta División: Lechuga "A" vs Dep. San Felipe -14.45 horas / Cuarta División: Lechuga "A" vs Dep. San Felipe -16.10 horas / Tercera División: Lechuga "A" vs Dep. San Felipe EN OTAMENDI FC -9.00 horas / Quinta División: Real San Jacinto vs Las Palmas -10.20 horas / Tercera División: Real San Jacinto vs Las Palmas -12.00 horas / Tercera División: El Junior vs Malvinas -13.40 horas / Quinta División: Otamendi FC vs La Josefa -15.00 horas / Tercera Divsión: Otamendi FC vs La Josefa EN LEONES AZULES -9.00 horas / Cuarta División: Las Praderas vs Villanueva -10.30 horas / Tercera División: Las Praderas vs Villanueva -12.10 horas / Tercera División: San Cayetano vs Río Luján -13.50 horas / Cuarta División: Leones Azules vs Albizola -15.20 horas / Cuarta División: Leones Azules vs Albizola EN LA JOSEFA -10.00 horas / Cuarta División: Desamparados FC vs Las Campanas -11.30 horas / Tercera División: Desamparados vs Las Campanas -13.10 horas / Quinta División: Def. de La Esperanza vs Mega Juniors -14.40 horas / Cuarta División: Def. de La Esperanza vs Mega Juniors -16.15 horas / Tercera División: Def. de La Esperanza vs Mega Juniors

EL TORNEO FEMENINO 2019 COMIENZA HOY Y LA PRIMERA JORNADA SE JUGARÁ EN LEONES AZULES. COPA FEDERACIÓN: LA JOSEFA JUEGA MAÑANA Mañana domingo, el Club Atlético La Josefa jugará como visitante frente a Sociedad Atlética Pabellón Argentina (SAPA) de Marcos Paz por el pase a la final de la Copa de Clubes 2019 que organiza la Federación Norte de Fútbol. El partido se disputará a partir de las 17.00 y será la revancha del empate 2-2 que protagonizaron el pasado domingo en cancha de Puerto Nuevo. La otra llave semifinal se definirá en José C. Paz, donde La Sonia intentará revertir como local la derrota 1-0 sufrida como en San Nicolás ante 12 de Octubre.

