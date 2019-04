Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 13/abr/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 13/abr/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

SANTAS PROFESIONALES En una jornada histórica para el fútbol femenino de nuestro país, el Club San Lorenzo de Almagro oficializó ayer la contratación de 15 jugadoras que, en adelante, será profesionales. "El club firma 15 contratos aunque AFA cubre 8. El resto saldrá de nuestra estructura y aspiramos a que lleguen sponsors para el fútbol femenino. Nuestra idea es que la totalidad del plantel sea profesional a partir de la siguiente temporada", explicó el presidente del Ciclón, Matías Lammens. Entre las jugadores que firmaron contrato se destaca Macarena Sánchez, quien fue despedida de UAI Urquiza meses atrás e inició una campaña que derivó en el anuncio de la profesionalización del fútbol femenino por parte de AFA. Ahora se incorporó a San Lorenzo: "Lo elegí porque fue el único club que se acercó a nosotras sin intentar sacar ningún provecho, además de que tiene un rol social que me atraviesa al 100% y que me identifica", explicó. LOS PIBES, AL MUNDIAL La Selección Argentina Sub 20 venció 3-0 a Paraguay por la cuarta fecha del Hexagonal Final del Sudamericano que se disputa en Perú y de esa manera aseguró su clasificación al Mundial de la categoría que se jugarán en noviembre en Brasil. Además, si los chicos dirigidos por Pablo Aimar derrotan a Ecuador en la última fecha serán campeones sudamericanos. COPA DE LA SUPERLIGA En el arranque de este nuevo certamen, Colón y Tigre igualaron sin goles en Santa Fe en el partido de ida de esta serie de primera ronda. En tanto, al cierre de esta edición, Gimnasia de La Plata recibía a Newells. Para hoy están programados otros tres encuentros de ida: San Martín de San Juan vs Talleres de Córdoba (15.30), Belgrano de Córdoba vs Lanús (17.45) y San Martín de Tucumán vs Unión de Santa Fe (20.00). PRIMERA B METRO El capítulo 33 de la divisional comenzará hoy con cinco partidos: Colegiales vs Comunicaciones (13.05 por TyC Sports), Fénix vs Deportivo Riestra (15.30), Sacachispas vs Deportivo Español (15.30), Defensores Unidos vs Tristán Suárez (15.30) y All Boys vs Acassuso (15.35 por DirecTV Sports). PRIMERA C En el inicio de la fecha 33, El Porvenir igualó 2-2 como local con Central Córdoba de Rosario, mientras que Luján sorprendió a Excursionistas (5º con 49 puntos), al que derrotó 3-0. De esta manera, el Lujanero (42) llegó a la 10ª posición, último escalón de clasificación al Reducido por el tercer ascenso a la Primera B Metropolitana. En tanto, hoy sábado jugarán: Dock Sud (2º con 56) vs Sportivo Italiano (6º con 48), Villa San Carlos (8º con 46) vs Ituzaingó (16º con 36), Deportivo Merlo (7º con 48) vs Berazategui (11º con 41) y Deportivo Laferrere (3º con 52) vs San Martín (19º con 29). El único líder es Argentino de Quilmes (60).

