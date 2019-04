Buscará volver al triunfo como visitante por la cuarta fecha de la Segunda División.

En la continuidad del campeonato de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana enfrentará esta tarde como visitante a La Salle por la cuarta fecha de la temporada.

Hasta el momento, el conjunto Tricolor ha sufrido dos derrotas, ambas como locales: frente a Virreyes en la fecha inaugural y ante Club Argentino el pasado sábado. En tanto, su única victoria de la temporada ha sido en condición de visitante: 19-14 sobre Varela Junior.

Con estos resultados, el CCC acumula 6 puntos y se encuentra en la octava posición. Por su parte, La Salle llega a este encuentro tras haber perdido 36-25 como visitante ante Los Cedros, en lo que fue su primera derrota de la temporada, dado que anteriormente había superado 29-24 a San Miguel y 40-39 a Tiro Federal de San Pedro. Así ha cosechado 8 unidades y se ubica en la sexta posición.

La cuarta fecha de la Segunda División se completa con los siguientes partidos: San Miguel vs Los Cedros, Club Argentino vs Del Sur, Varela Junior vs Las Cañas, Virreyes vs El Retiro, Gimnasia de Ituzaingó vs Mercedes y Tiro Federal de San Pedro vs Atlético Chascomús.

En tanto, las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) El Retiro, 14 puntos; 2) Virreyes y Los Cedros, 13 puntos; 4) Las Cañas, 10 puntos; 5) Club Argentino, 9 puntos; 6) La Salle, 8 puntos; 7) Tiro Federal de San Pedro, 7 puntos; 8) Ciudad de Campana y Mercedes RC, 6 puntos; 10) Varela Juniors y Atlético Chascomús, 5 puntos; 12) Del Sur, 4 puntos; 13) Gimnasia de Ituzaingó y San Miguel, 1 punto.