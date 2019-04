La artritis reumatoide es un trastorno crónico que afecta principalmente el revestimiento de las articulaciones, causando hinchazón, rigidez y dolor. El deterioro progresivo, puede provocar deformidad de la articulación, daño en cartílagos, tendones y ligamentos, erosión ósea, incapacidad funcional y disminución de la expectativa de vida. Dicha enfermedad en algunas ocasiones puede dañar otras zonas del cuerpo, afectando a diversos órganos y sistemas (piel, ojos, pulmones, corazón, etc.). Estos signos y síntomas merecen un abordaje multidisciplinario, que comprende el tratamiento fisioterápico, médico (consulta a un reumatólogo –medicación) y nutricional (cambios en el estilo de vida). Dichos tratamientos están dirigidos principalmente a la disminución del proceso inflamatorio con la finalidad de atenuar el dolor y la inflamación. Desde el punto de vista nutricional, algunos nutrientes interfieren en el proceso inflamatorio por lo que pueden participar en numerosas enfermedades, entre las que se incluye la AR. Por ejemplo, los ácidos grasos esenciales omega 6 y 3 pueden actuar como precursores de inflamación, con propiedades pro- o anti-inflamatorias, respectivamente. Los ácidos grasos omega 6 provocan que nuestro cuerpo origine productos químicos pro-inflamatorios. Tienen un papel importante en funciones vitales, como promover la respuesta inmunológica (entre ellas la inflamación), regular la coagulación de la sangre, entre otras. Se encuentran en aceite de maíz, de girasol, canola y comidas que los contienen, cereales integrales, huevos, maníes, mayonesa, aderezos para ensaladas y en la margarina vegetal. Por el contrario, los ácidos grasos omega 3 (presentes en aceite de oliva, soja, lino, semillas de calabaza, nueces, pescado- atún, salmón-caballa) son capaces de reducir la producción de mediadores de la inflamación, así como de inhibir la respuesta inflamatoria. El desequilibrio en la ingesta de estos ácidos grasos esenciales (ingerir más cantidad de omega 6 que 3) incrementa el riesgo de inflamación articular. RECOMENDACIONES: Lleve una dieta estilo mediterráneo: que consiste en consumir frutas, verduras, aceite de oliva, nueces, semillas, y pescado. Las investigaciones muestran que incluir fibra en la dieta (presente en las frutas, verduras, cereales integrales y semillas) resulta en menores niveles de proteína C reactiva en sangre, la cual es un indicador de inflamación. Esta dieta puede, disminuir el dolor de la artritis al aportar al cuerpo nutrientes antiinflamatorios, provocando beneficios clínicos en los pacientes con AR. Los mismos están relacionados con una disminución del número de articulaciones inflamadas, reducción del dolor, disminución de la actividad de la enfermedad y mejora en la función física. Disminuir el consumo de grasa, colesterol, sal y alcohol: consumir comida chatarra, alimentos procesados con alto contenido de azúcar, grasas y sodio, y consumir excesivamente alcohol, aumentaría la inflamación y agravaría los síntomas de la artritis, además que predispone al organismo a otras enfermedades crónicas (obesidad, diabetes tipo 2, etc.). Las grasas saturadas (presentes en manteca, carnes, lácteos enteros) y las grasas trans (presentes en margarina, comidas rápidas, productos procesados y alimentos chatarra) aumentan el colesterol en sangre y la producción indicadores de inflamación. Mantener un peso adecuado: Las personas con sobrepeso u obesidad tienen mayor riesgo de padecer artritis reumatoide. Lic. En Nutrición Ana H. Zabinski. Universidad Nacional de Entre Ríos. MP 3882 - Integrante del equipo de Nutrición Serenare NOTISerenare, Güemes 705 / Tel 421995 cmr.drapp.com.ar

Notiserenare:

Artritis reumatoide y alimentación

Por Lic. en Nutrición Ana H. Zabinski

