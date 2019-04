ALMAGRO DIO UN PASO CLAVE Ayer, en el arranque de la 24ª y anteúltima fecha del campeonato, Almagro dio un paso enorme para asegurar su clasificación al Reducido al vencer 2-1 como local a Temperley. De esa manera, el Tricolor consiguió su cuarta victoria en sus últimas cinco presentaciones (lleva siete juegos invicto) y alcanzó los 37 puntos para acomodarse en el cuarto lugar de la tabla. Por su parte, el Gasolero dejó escapar la última ilusión que tenía de llegar a la última fecha con chances de acceder al octogonal por el segundo ascenso. También dio un paso muy grande Independiente Rivadavia de Mendoza, que tras ir perdiendo 1-0 y 2-1 logró dar vuelta su partido ante Olimpo y ganar 3-2 en Bahía Blanca. Así, la Lepra llegó a los 35 puntos y quedó bien parado para la última jornada (recibe a Atlético Rafaela). Por su parte, el Aurinegro puede quedar hoy condenado al descenso si Santamarina vence a Gimnasia de Mendoza. Ayer, además, Ferro Carril Oeste le ganó 1-0 a Brown de Adrogué y consiguió la victoria que necesitaba para llegar con chances de clasificar a la última fecha, cuando quedará libre. Sin embargo, necesitará un milagro. En la misma situación quedó el Tricolor. La jornada del sábado se completó con el triunfo 1-0 de Chacarita sobre Los Andes. Este resultado salvó a Deportivo Morón del descenso, mientras que Quilmes necesita ahora de un triunfo para asegurarse la permanencia. Esta 24ª fecha continuará hoy con Platense vs Instituto (15.30), Agropecuario vs Defensores de Belgrano (16.00), Villa Dálmine vs Gimnasia de Jujuy (16.00), Guillermo Brown vs Quilmes (16.00), Gimnasia de Mendoza vs Santamarina (16.30) y Central Córdoba vs Mitre (17.30). En tanto, mañana lunes jugarán: Nueva Chicago vs Sarmiento (15.35) y Atlético Rafaela vs Deportivo Morón (21.05).

La victoria de Independiente Rivadavia sobre Olimpo complicó las chances del Violeta, que ya no depende de sí mismo para clasificar al Reducido. En tanto, el Lobo jujeño jugará aliviado, porque la derrota del elenco de Bahía Blanca le aseguró la permanencia. El partido comienza a las 16.00 horas. Ya no hay especulaciones posibles: si Villa Dálmine quiere clasificar al Reducido por el segundo ascenso a la Superliga deberá ganar los dos partidos que le restan en este reñido campeonato de la Primera B Nacional. Los resultados que se dieron tras su caída ante Defensores de Belgrano lo llevaron a esta situación. El último de esa seguidilla no conveniente para sus aspiraciones se dio ayer en Bahía Blanca, donde Independiente Rivadavia venció 3-2 a Olimpo en un partido que fue perdiendo en dos ocasiones (0-1 y 1-2). Por ello, el Violeta ya no depende de sí mismo y además de ganarle hoy a Gimnasia de Jujuy esperará por una derrota de Mitre ante Central Córdoba en el clásico santiagueño (juegan desde las 17.30). Si se diera esa combinación, Villa Dálmine quedaría igualado en el 10º puesto con Mitre con 34 puntos, sabiendo que por delante está Ferro (35), que quedará libre en la última jornada. Entonces allí comenzaría a tallar la diferencia de gol, una situación en la que el Violeta (+5) está mejor parado que muchos de sus rivales. Pero primero lo primero. A las 16 horas, los dirigidos por Walter Nicolás Otta saldrán al campo de juego del estadio de Mitre y Puccini para cumplir con su parte: vencer a Gimnasia de Jujuy, que viajó hasta nuestra ciudad apremiado por los Promedios, pero que hoy se presentará ya sin esa presión, dado que la derrota de Olimpo le aseguró la permanencia en la categoría. Para este encuentro, entre los concentrados del equipo de nuestra ciudad aparece Juan Ignacio Alvacete (venía siendo baja por desgarro), por lo que las grandes dudas de la formación del Violeta estarán en los laterales, dado que Nicolás Sansotre está suspendido por cinco amarillas. Entonces, la probable alineación de Villa Dálmine para esta tarde sería: Juan Marcelo Ojeda; Agustín Bellone o Cristian González, Fernando Alarcón, Gastón Martínez, Marcos Martinich o Juan Alvacete; David Gallardo, Renzo Spinaci, Emanuel Molina, Mariano Miño; Ijiel Protti y Germán Lesman. La nómina de convocados la completan Juan Ignacio Dobboletta, Federico Recalde, Fabricio Brener, Lucas Cuevas y Martín Comachi. Por su parte, Gimnasia se comprometió en los Promedios por la racha adversa que atraviesa: acumula siete fechas sin ganar y cuatro derrotas en sus últimas cuatro presentaciones. Por eso, el alivio le llegó con un resultado ajeno (la derrota de Olimpo). En ese marco viajó hacia Campana sin Rodrigo Morales (cinco amarillas), aunque ése no será el único cambio que realizará Marcelo Herrera en la formación inicial, dado que también saldrán Diego López y Alexis Machuca. Así, los once titulares esta tarde serían: Carlos De Giorgi; Leonardo Ferreyra, Sebastián Sánchez, Nicolás Caro Torres, Ignacio Sanabria; Matías Córdoba, Alejandro Frezzotti, Agustín Sufi, Fabián Muñoz; Ignacio Bailone y Nicolás Contín. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 7. En 6 partidos, Villa Dálmine logró una victoria y Gimnasia, dos. Empataron tres veces. El Violeta marcó 4 goles y el Lobo convirtió 5. COMO LOCAL VILLA DALMINE. En Campana se jugaron 2 partidos y se dieron 2 empates, con un gol por bando. COMO LOCAL GIMNASIA. En Jujuy se jugaron 4 encuentros, con 2 victorias de Gimnasia (4 goles), un empate y un triunfo para Villa Dálmine, que anotó 3 goles. EL ULTIMO ENCUENTRO. El domingo 15 de octubre de 2017, por la 5ª fecha de la Primera B Nacional 2017/18, Villa Dálmine se impuso 1-0 en Jujuy con gol de Pablo Burzio. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (3): Mauricio Alonso (1), Leonardo Carboni (1), Juan Manuel Mazzocchi (1) y Pablo Burzio (1). GOLEADORES DE GIMNASIA (5): Luis Vila (2), Federico García (1), Agustín Sufi (1) y Ulises Virreyra (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO EN CAMPANA El sábado 10 de septiembre de 2016, por la tercera fecha del campeonato de la Primera B Nacional 2016/17, igualaron 1-1 en el estadio de Mitre y Puccini. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: VILLA DALMINE (1): Carlos Kletnicki; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Horacio Falcón, Federico Recalde, Pablo Ruiz, Jonathan Figueira; Mauricio Alonso y Ezequiel Cérica. DT: Walter Marchesi. SUPLENTES: Fernando Otarola, Ángel Alonso, Lautaro Formica, Fabrizio Palma, Lucas Favalli, Juan Manuel Mazzocchi y Leonardo Carboni. GIMNASIA DE JUJUY (1): Maximiliano Cavallotti; Matías Molina, Sergio Ojeda, Sebastián Sánchez, Cristian Díaz; Milton Céliz, Alejandro Frezzotti, Nicolás Olmedo, Luis Maki Salces; Agustín Sufi y Alejandro Noriega. DT: Mario Sciacqua. SUPLENTES: Carlos De Giorgi, Facundo Nazario, Leonardo Ferreyra, Diego Auzqui, Enzo Serrano, Luis Vila y Ramiro Maldonado. GOLES: ST 37m Leonardo Carboni (VD) y 39m Agustín Sufi (GE). CAMBIOS: PT 40m Vila x Céliz (G). ST 15m Maldonado x Noriega (G); 24m Ferreyra x Molina (G) y Carboni x Cérica (VD); 31m Favalli x Figueira (VD) y 42m Mazzocchi x Ruiz (VD). AMONESTADOS: Alsina y Alonso (VD); Molina y Céliz (G). ARBITRO: Nelson Sosa. CANCHA: Villa Dálmine.



