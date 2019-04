Rubén Romano: "El aumento de la inseguridad le ha robado la tranquilidad a la gente"

El Concejal de Unidad Ciudadana, Rubén Romano, acompañó a vecinos del barrio Banco Provincia y Siderca, en donde la reiteración de hechos delictivos preocupa y mucho a sus habitantes. "Las autoridades deben ponerse del lado de la gente, escucharlos y bancarse los reclamos. Estar ausente no debe ser una opción ante estos hechos" dijo el edil. Inseguridad es una palabra que se repite con mayor frecuencia, tanto en el centro como en los barrios de la ciudad. La reiteración de hechos en barrios como Siderca y Banco Provincia, han llevado a los vecinos a organizarse, y buscar ser escuchados en sus reclamos. Convocado por los ciudadanos que habitan el barrio lindero a Colectora Sur, el principal referente de la oposición, el Dr. Rubén Romano, escuchó atento a quienes le contaron los distintos hechos sufridos en carne propia. "Pese a que entregaron varios petitorios, la respuesta del Municipio ha sido solo de palabra, ya que no ha habido cambios evidentes y los ilícitos continúan" dijo el concejal. "Pensar que una situación como ésta se resuelve sólo poniendo una cámara, es un grave error. Debe abordarse a través de acciones integrales y en conjunto, involucrando a las fuerzas de seguridad y a los propios vecinos. Pero también, analizando la cuestión social. Por qué se incrementa el delito, cuando ocurren estos picos, y de qué manera se interviene conteniendo a los sectores más vulnerables, alejándolos de la posibilidad de participar de un ilícito" señaló. Romano también acompañó a los vecinos del barrio Banco Provincia en su reclamo. Allí se acordó juntar firmas para la presentación de un proyecto en el Honorable Concejo Deliberante. "El aumento de la inseguridad le ha robado la tranquilidad a la gente. Lamento que ningún funcionario municipal se haya hecho presente. Para los vecinos es muy importante sentirse acompañados, que no están solos. Desde nuestro lugar asumimos ese compromiso, e intervendremos para que puedan ser escuchados" sostuvo. Por último, quien encolumna a la oposición en nuestra ciudad aseguró: "La inseguridad, al igual que la violencia, completan una situación de descontento generalizado. Ponen en riesgo el fruto del esfuerzo de quienes con trabajo han conseguido algo. No creo que exista una solución definitiva, ya que el delito existe en todas partes. Quien así lo diga, miente. Pero se puede mejorar considerablemente, para que todos los vecinos podamos vivir más tranquilos" finalizó Romano.

Romano acompañó a los vecinos del barrio Banco Provincia, que comentaron su problemática.



Rubén Romano: "El aumento de la inseguridad le ha robado la tranquilidad a la gente"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: