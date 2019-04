Emotivo homenaje a Pocho Sánchez

Organizado por el PJ, tuvo lugar en la "Casa Compañera" que lleva el nombre del querido referente barrial, en el Lubo. Vecinos, autoridades del PJ y referentes partidarios dijeron presente, y recordaron al ex concejal y Presidente del HCD. "Nuestro compromiso es honrarlo a cada paso, siguiendo la huella que marcó para siempre" dijo el Concejal Rubén Romano. Tal como se había anticipado, se realizó el homenaje al histórico dirigente del peronismo local, Alejandro Félix Sánchez, querido referente del barrio Lubo, quien fuera concejal, Presidente del Concejo Deliberante e Intendente Interino de nuestra Ciudad. Convocado por el Partido Justicialista de Campana, vecinos, militantes, agrupaciones, y referentes del peronismo local se dieron cita en la Unidad Básica barrial, que desde el viernes lleva el nombre del dirigente recientemente fallecido, en homenaje a su trayectoria. El Presidente del Partido, Oscar Trujillo, lo recordó con emotivas palabras, al igual que el titular de las 62 Organizaciones Pero-nistas, Oscar Villarreal. También estuvieron referentes de diversas agrupaciones peronis-tas, y concejales del PJ-Unidad Ciudadana, encabezados por Rubén Romano y la Presidenta del bloque, Soledad Calle. También llegaron diversas adhesiones desde todo el arco del PJ, como por ejemplo por parte de la ex Intendente Stella Giroldi, y Andrea García, amiga personal de Sánchez, quien por cuestiones médicas no pudo llegar a tiempo para el homenaje, tal como estaba previsto. Además de las cálidas palabras que recordaron el trabajo militante y la gestión política de "Pocho", se descubrió un gran cartel que impone su nombre en la "Casa Compañera", y su familia, integrada por Beba, Sebastián, Florencia y Rocío, recibieron un cuadro de manos del Dr. Romano. "Tuve el inmenso honor de participar del homenaje a uno de los mejores hombres de la política de nuestra ciudad, el Compañero Pocho Sánchez. Su ejemplo de honradez y entrega me conmueve profundamente. Nuestro compromiso es honrarlo a cada paso, siguiendo la huella que marcó para siempre" dijo el dirigente finalizado el acto, a través de las redes sociales. El recuerdo de "Pocho" Sánchez tuvo un colorido político, en donde las distintas expresiones se unieron en su memoria. Pero también contó con la calidez de su familia, que supo "compartir" el tiempo de su ser querido con quienes requerían de su ayuda, y la valoración popular representada por un barrio que no estuvo ajeno al homenaje a su referente, y que agradeció y recordó a quien siempre dijo presente, extendió su mano amiga, y dedicó su vida a trabajar por el otro.

LA UNIDAD BÁSICA BARRIAL LLEVARÁ EL NOMBRE DEL QUERIDO DIRIGENTE PERONISTA





VECINOS, MILITANTES, AGRUPACIONES Y REFERENTES DEL PERONISMO HOMENAJEARON AL RECIENTEMENTE FALLECIDO ALEJANDRO "POCHO" SANCHEZ



Emotivo homenaje a Pocho Sánchez

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: