Alejo Sarna: "Pensamos un municipio que ayude al comercio local"

Así se manifestó el joven referente de Vamos Campana en relación a la difícil situación que viven los comerciantes de la ciudad, y propuso la creación de la Comisión de Protección y Promoción al Comercio Local para que "analice la situación de los pequeños y medianos comerciantes", "determine distintos tipos de ayuda desde el ámbito municipal" y "evalúe la nueva ordenanza fiscal impositiva y proponga modificaciones a la misma con el objetivo de aliviar la presión fiscal a los comercios de la ciudad". Alejo Sarna, referente de Vamos Campana que viene realizando recorridas por distintas zonas de la ciudad, sostuvo que "en cada recorrida, entro a los pequeños y medianos comercios de la ciudad a charlar y todos me comentan lo mismo; que han sufrido una abrupta caída de las ventas, y que a su vez esta está acompañada por un aumento de los costos fijos tales como alquileres, valores de los servicios como la luz, el gas y los impuestos municipales que han aumentado exponen-cialmente en el último tiempo". "Este complicado contexto hace que muchos vecinos y vecinas que viven del comercio estén en un situación financiera delicada al punto de tener que elegir si dejar de pagar los servicios o los impuestos municipales o cerrar, porque como me comentan "está situación es insostenible". "A raíz de todo lo que venimos escuchando es que pensamos que es necesaria la creación de la Comisión de Protección y Promoción al comercio local la cual deberá estar integrada por representantes de todos los bloques del Concejo Deliberante, representantes del Departamento Ejecutivo, de cámaras de comercio de la ciudad y de Sindicatos del sector, con la idea que esta analice la situación de los pequeños y medianos comerciantes y que para aquellos que considere que están en una situación financiera delicada, determine distintos tipos de ayuda desde el ámbito municipal, tales como exenciones impositivas y subsidios para pagar la luz y el gas, entre otras, con el fin de evitar que estos bajen las persianas" señaló el joven dirigente y agregó "también creemos importante que esta comisión evalúe la nueva ordenanza fiscal impositiva y proponga modificaciones a la misma con el objetivo de aliviar la presión fiscal a los comercios de la ciudad, particularmente en lo relacionado a la Tasa de Seguridad e Higiene y habilitaciones". Para finalizar, Alejo Sarna concluyó "pensamos un municipio que ayude al comercio local porque de él dependen muchas familias, y en este momento tan complicado en cuanto a lo económico, no les podemos soltar la mano".



Alejo Sarna: "Pensamos un municipio que ayude al comercio local"

