Se consolida la postura a favor del paro general

TAMBIEN EN AVELLANEDA Ortega, junto al Pro Secretario de su gremio de Pcia. de Bs. As., Juan Tignanelli, participó ayer del acto de inauguración de una pileta olímpica en Avellaneda junto al Intendente Jorge Ferraresi. La inauguración fue la excusa que provocó un gran encuentro político que se terminó denominando "Unidos por la Provincia" y convocó a Axel Kicillof, Verónica Magario, Martín Insaurralde, Fernando Espinoza; Francisco Durañona, Daniel Scioli, Felipe Solá, y Máximo Kirchner entre otras figuras políticas en una clara muestra de voluntad de acuerdo filas adentro, y de cara a disputar la gobernación de Buenos Aires a María Eugenia Vidal en las próximas elecciones. Sería el quinto de la era Macri, y tendría lugar el 30 de abril. "Sólo falta que se sumen los gordos de la CGT, quienes parecen estar mirando otra película", dijo el campanense Carlos "Toro" Ortega, secretario general del gremio de la ANSES. Además, denunció la manipulación electoral del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Luego de participar con su gremio de la movilización del pasado 4 de abril, y del plenario general del Frente Sindical para el Modelo Nacional (conformado por más de 70 gremios en un espacio que integra la Corriente Federal de Trabajadores, el moyanismo y SMATA), Carlos "Toro" Ortega volvió a ratificar a La Auténtica Defensa su postura sobre la necesidad de concretar un paro general, que sería el quinto que acumularía la gestión Macri. "Ese plenario tuvo un marcado tono crítico hacia el gobierno y permitió escuchar la voz de referentes gremiales representativos. Hubo más de 50 delegaciones regionales de CGT de todo el país, incluyendo a dirigentes de la CTA de los Trabajadores y de la CTA Autónoma. La idea es ir al paro general el próximo 30 de abril. Pero no todo el arco sindical lo ve tan así, aun cuando en marzo acumulamos una inflación interanual superior al 50%, y todos sabemos que ningún gremio se acercó a eso ni por asomo. Creo que no ir al paro es darle la espalda a los propios trabajadores que decimos representar", señaló gremialista el campanense sobre la reunión que tuvo lugar el pasado jueves 11 en la sede central del sindicato mecánico. El documento final generado en ese plenario, rechaza de plano el actual plan económico y la reforma laboral; exige retrotraer las tarifas a diciembre de 2017 y aboga por un aumento de emergencia para jubilados y pensionados, entre otros puntos. Consultado por el paro general en particular, Ortega se explayó diciendo: "Sólo falta que se sumen ‘Los Gordos’ de la CGT, quienes parecen estar mirando otra película. No sólo el bolsillo de los trabajadores está deprimido, sino que además van por la reforma laboral, y siguen echando mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Anses, lo cual es funcional a uno objetivos del establishment: recuperar el aporte de los trabajadores a través de la instauración de un nuevo sistema de AFJP". Además, precisó que cuando lo dejó el gobierno anterior, en el FGS "había unos 65 mil millones de dólares, se hace el blanqueo de capitales, incluido el blanqueo en propias manos del presidente, y llegaron a 76 mil millones de dólares. Hoy está en 40 mil millones, producto de la devaluación, los malos negocios y todas las políticas de desinversión que provocaron ellos mismos. O sea, está casi en la mitad y eso una locura. Pero además de desfinanciar el sistema, lo utilizan para enchufarle Letras del Tesoro que no compraría nadie, o prestarle dinero a Vidal a tasas ridículas, por ejemplo. Lo mejor es que todo está dirigido para que en el día de mañana puedan decir que el sistema no funciona y tener la excusa volver a las AFJP. En resumen, el problema, además, es estratégico en términos geopolíticos. Porque no sólo quieren expoliar el dinero de los argentinos, sino también internacionalizar la economía de manera tal que nunca más podamos regir los destinos de nuestra soberanía".

Se consolida la postura a favor del paro general

