Importante muestra de unidad del peronismo en la Provincia

P U B L I C



Integrantes del PJ-Unidad Ciudadana fueron invitados especialmente al acto convocado por el Intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien además inauguró obras en dicho Municipio. Rubén Romano, junto a la Presidente del bloque peronista, Soledad Calle, estuvieron junto a las máximas figuras del peronismo nacional y provincial en una importante expresión de unidad. Mientras el macrismo avanza con la modificación de la Ley Electoral, y sostiene la intención de impedir la unidad de distintas listas y frentes mediante el sistema de "colectoras", el peronismo ratifica la unidad en toda la Provincia, y en consonancia con el resto del País. Por ello, un importante acto tuvo lugar en Avellaneda, donde el Intendente de dicha localidad, Jorge Ferraresi, utilizó el marco de la inauguración de obras en el Distrito (se trata de la puesta en marcha de la segunda piscina olímpica techada y climatizada de la Provincia) para convocar a los máximos referentes peronistas, y los principales candidatos a gobernador del PJ y de Unidad Ciudadana. Especialmente invitados a ser parte del palco principal, desde nuestra Ciudad estuvieron el referente de la oposición, Rubén Romano, y la Presidenta del bloque de Concejales peronistas, Soledad Calle. Junto a ellos, las presencias de referentes como Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Martín Insaurralde, Daniel Scioli, Verónica Magario. Francisco "Paco" Durañona, Fernando Espinoza, Daniel Arroyo, Felipe Solá y Silvina Batakis, entre otros. También desde Campana asistieron militantes y jóvenes integrantes de la "Sub 40", conocida como la nueva generación política. "Estamos muy contentos porque estamos juntos, y eso es muy importante de cara a la obligación que tenemos de construir la mejor opción para nuestros vecinos, y es aquella que retome el camino perdido, que vaya en contra de las políticas actuales donde ha crecido el desempleo, hay más pobres, la inflación se lleva puesto el salario de los trabajadores, y no existe la más mínima esperanza de poder mejorar si seguimos así" señaló la titular de la bancada pejotista en nuestra Ciudad. En tanto que Rubén Romano reafirmó el concepto de unidad: "nuestra responsabilidad no es unirnos en contra de nadie, sino a favor de la Argentina. Y la unidad de los dirigentes debe replicarse en la unidad de los trabajadores, de los jubilados, de la clase media, de los empresarios, de los jóvenes, y de todos quienes creemos fervientemente que hay otro camino, distinto al que dice el Gobierno que es el único, y cuyos cómplices en la Provincia y en los Municipios son los responsables del ajuste, del desempleo, del endeudamiento y la inflación". Tanto Calle como Romano coincidieron en señalar que corren tiempos "del marketing político. Tenemos en Campana un Intendente que sale en cuanta foto puede, y pretende que los vecinos crean que viven en una Ciudad maqueta, donde todo luce divino pero nada es real. Donde lo importante es la plaza que se riega sola, y no los comedores comunitarios y el hambre en los barrios. Al igual que su Presidente, Mauricio Macri, y la Gobernadora María Eugenia "Virtual", quienes sólo gobiernan por Twitter y Facebook, porque no pueden salir a la calle tranquilos por lo que ellos mismos han generado. Hoy decimos presentes, con todas las ganas de volver. Pero no en términos personales, ni de nombres ni apellidos. Queremos que vuelva el trabajo, que vuelvan las jubilaciones dignas, que el comercio vuelva a moverse y que nuestros vecinos puedan volver a soñar sus proyectos de vida. Es nuestro principal deseo" concluyeron.

Los máximos referentes del peronismo dijeron presentes en la convocatoria.



Importante muestra de unidad del peronismo en la Provincia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: