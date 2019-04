Mara Pedrazzoli

Con las revisiones recientes que el gobierno hará de programas como Precios Cuidados y Ahora 12 se ponen de manifiesto las incongruencias del programa monetario para promover el crecimiento económico y su ineficiencia también para controlar el mal congénito de la inflación argentina. Una primera política anti-inflacionaria de Cambiemos fue el programa monetario de Metas de Inflación aplicado desde comienzos de la gestión y siempre basado en errores de cálculo. En 2016, con Alfonso Prat-Gay como Ministro de Economía, se pautaba una inflación en torno a 20% y 25% que descendería progresivamente hasta llegar a una inflación de un dígito en este 2019. En 2017 la inflación debía ser del 15% anual según el modelo de proyecciones que usaba el Central; le erraron por unos 10 puntos porcentuales. En 2018, habiendo recalibrado el modelo predictivo, se pautó una inflación del 10% luego reestimada a 15% anual y que significó un yerro por 32 puntos porcentuales. ¿Cuando la Ministra Bullrich amenaza discretamente a empresarios congregados en el Rotary Club con estas palabras: "Si no nos acompañan a cruzar el río, la Argentina vuelve a 70% de inflación", está pensando que el equipo económico de Cambiemos puede curar al país de esa especie de mal congénito que es la permanente suba de precios? En octubre de 2018 el Central abandona el programa de Metas de Inflación para pasar a uno más rústico monitoreado por el FMI. Si a partir de establecer una tasa de interés de referencia -por entonces la de las Lebac- el Banco Central estimaba alcanzar determinada banda para la inflación resintiendo la demanda de dinero para el consumo o la inversión, en el caso del programa de Metas de Agregados Monetarios directamente se opera sobre la cantidad de dinero -cuyo espejo es la emisión de Leliq- y el Central está dispuesto a convalidar cualquier tasa para que no aumenten los saldos monetarios reales. Es decir, para que una variable crezca "realmente" debe hacerlo por encima de la inflación, sino todo el incremento verificado corresponde a un mero efecto nominal. Por ejemplo, el gasto fiscal aumentó 39% en marzo contra igual período del año anterior, pero la inflación (estimada por consultoras privadas) habría sido del 54% interanual en marzo, lo cual apunta una caída "real" del gasto de nada menos que -15% anual. El programa de Agregados Monetarios busca que el crecimiento de todas las variables que componen la Demanda Agregada no supere al crecimiento inflacionario, busca llevar a 0% el incremento monetario. Si hubo que emitir para financiar el aumento de la Demanda Agregada entonces el Banco Central venderá las Leliq correspondientes para "absorber" el excedente monetario. No importa cuál sea la tasa de interés requerida para eso, el objetivo del programa es la cantidad de dinero (o los Agregado Monetarios para usar la jerga) y todas las herramientas de política y otras variables económicas quedan supeditadas a aquel. El Banco Central proyectará también un crecimiento (deseado) de la Demanda Agredada, grosso modo compuesta por el consumo, la inversión privada y el gasto público. Esta última es otra variable de ajuste: debe o debe descender para que el programa sea exitoso. Así es, que desde octubre del año pasado vemos una caída cada vez mayor de todos los componentes de la Demanda Agregada. Ergo la recesión se acentúa. El consumo "real" cayó -10% el último trimestre de 2018, la inversión privada se desplomó -25% y el gasto público cayó otro -5% respecto del año anterior. Los saldos monetarios "reales" también caen sin cesar. El objetivo perseguido con el cambio de programa monetario sigue siendo bajar la inflación peo de manera más rústica, es un a todo o nada, donde no importa que se contraiga la Demanda Agregada (con las consecuentes pérdidas de empleo que eso genera) o que la tasa de interés esté en las nubes si se cumple el fin último: que la base monetaria crezca 0% entre octubre de 2018 y junio de este año. Con el nuevo programa además se alivió al gobierno de la carga simbólica de incumplir sistemáticamente con la pauta de inflación. El nuevo es más rústico y menos claro. Secundariamente, y al no desconocer los efectos de una devaluación sobre los precios internos, el programa monetario busca, y con relativo éxito ha conseguido, estabilizar el tipo de cambio. Es decir, consiguió ubicarlo dentro de la "zona de no intervención" pero con oscilaciones que todavía generan incertidumbre en el conjunto de la economía. En lo que va de abril, por ejemplo, se ubicó en $ 43,2 promedio versus $ 20,3 en igual período del año anterior. Eso implica un alza superior al 100% mientras que los precios domésticos se estima en marzo crecieron un 54%. Todavía no se traslada un amplio margen, que no debe ser íntegro pero que, en el gobierno tampoco desconocen, es relevante. De allí surgen las recientes preocupaciones inflacionarias que demostraron funcionaros de elite de Cambiemos, hasta volver a poner en valor el programa de Precios Cuidados (¿alguien extrañará también al "cepo"?). Lo que resulta inédito, electoral, y también incongruente con el conjunto del programa monetario o macroeconómico es la preocupación por frenar la caída del consumo, con la consiguiente vuelta a poner en marcha de programas como el Ahora 12. Lo preocupante claro es que a esta altura, y con las promesas hechas al FMI, ambas opciones difícilmente tengan algún impacto relevante. Intrigas nada agradables para la economía en 2019.







