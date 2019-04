Ayer nomás…

CITA OBLIGADA Severino Di Giovanni fue el anarquista más perturbador del siglo 20 en la Argentina. Vivió con intensidad y voracidad. En épocas de fascismo y de burguesías ampulosas, Severino adoptó al anarquismo como la "más alta expresión del orden". Pero en su búsqueda y en su lucha, aparecieron las contradicciones: la violencia y sus ideas, el amor y su familia, sus culpas y temores. Escrita por el guionista Marcelo Camaño (Premio Konex 2011 / Vidas Robadas / Televisión por la identidad), Severino se estrena el 18 de mayo a las 21 en el teatro La Rosa. Las entradas se pueden conseguir por privado al Instagram o al Facebook Severino la otra historia o en Einstein (Mitre 933). 25% a estudiantes y jubilados. "Severino (la otra historia)", el unipersonal que se estrenará en mayo en "La Rosa" transita la vida de Severino Di Giovanni, anarquista fusilado durante la dictadura de Uriburu. Leonel Vallejos, actor y director, reflexiona sobre el significado que tiene para él la puesta, la coyuntura social y sus ganas de hacer crecer la escena teatral local. Estamos en el teatro "La Rosa", sentados en el escenario de la sala principal. Nos juntamos antes de que comience el ensayo, sólo somos Leonel, su esposa Bianca y yo. Suenan tangos de fondo, música que ambientará la obra y que ayuda a transportar nuestra conversación. Leonel va a interpretar a Severino Di Giovanni (1901-1931), anarquista fusilado en la dictadura de Uriburu: Atraviesa un personaje histórico, pero también nos conecta con alguien que al fin y al cabo era un ser humano, con todo lo que eso implica. "Vi la obra hace unos 12 años. Estaba estudiando historia pero jugaba con la idea de pasarme al teatro. Después de esa obra terminé de decidirme", cuenta Leonel. Antes de encararla, él era uno de los integrantes de "Varietales por Doquier", el grupo que trajo la improvisación teatral a la ciudad. Pe hacía tiempo que la idea de volver al teatro clásico lo llamaba. Habló con el autor, Marcelo Camaño, quien lo autorizó a hacerla y se lanzó de lleno a su desarrollo. "Todos heredamos una cuota del sufrimiento que significó la migración para nuestros antepasados. Inmigrantes que cruzaban un océano con una valijita, tal vez sin poder volver a comunicarse con tus familiares por años. La obra puede permitir encontrarnos con esa desesperación", dice. Para el actor y director ésta es una especie de tesis en su carrera actoral. Después de formarse y ser parte de distintos grupos actorales, ve en éste unipersonal la posibilidad de empezar a encarar el teatro desde un lugar más profesional. Sueña con dedicarse a lo que ama y quiere que el teatro local sea respetado. EL MIEDO Y EL AMOR "Hay una cuestión de prejuicio con el anarquismo, son tildados de tira bombas. Pero Severino estaba enamorado, tenía angustias y dudas como todos. La obra se basa mucho en la relación de él con América Scarfó, dado que está muy documentada gracias a las cartas que se escribían. Después utiliza el proceso histórico de Severino, que es muy corto. Llegó en el 23 a la Argentina y en el 31 lo fusilaron. Una vida intensa, muere muy joven, con 30 años. Y me toca de cerca porque tengo yo tengo 32. Es increíble cómo en esos años se vivía con tanta intensidad", cuenta Leonel y sigue: "Vivió la anarquía con todas las letras. Él, como muchos, se escapa de la Italia de Mussolini y encuentra en la Argentina señales que se replicaban. Imagino que quienes emigran buscan encontrar un nuevo horizonte, tener algo mejor. Ver que a donde llegás se está convirtiendo en algo semejante debe generar terror. La obra habla del miedo como un motor. Él enfrenta el miedo al fascismo, a la tortura, a la injusticia. No es un temerario, todo lo contrario. Además, era alguien muy culto". La obra le despertó su curiosidad. Comenzó a adentrarse en la realidad de la época con todos sus matices, tratando de comprender las motivaciones de Severino. Sin que ese comprendimiento signifique justificación, el acto empático es vital tanto para un mejor desempeño del actor como para el entendimiento del otro en su día a día: "La anarquía es la búsqueda de un nuevo orden que permita que todos puedan disfrutar de la vida. El miedo y el amor, creo que esos eran sus principales motores". Transitar la obra no dejó indemne ni a Leonel ni a su esposa, quien lo acompaña en la dirección y la puesta en escena. Tal vez la pregunta que se puede hacer uno es que haría Severino con todo lo que hoy está pasando: "Él vendía rosas cuando llegó. Es muy simbólico porque llegó escapando del fascismo con esperanzas de vivir una vida más justa y libre. Termina dando su vida para que ese sueño pueda florecer, luchando contra el fascismo y la máquina de fabricar pobres", reflexiona el actor. "Severino -acota Bianca- no vivía una situación de confort, no tenía nada que perder. Se arriesgaba para cambiar el mundo. El anarquismo lo tomó, tenía mucha fuerza dentro suyo. Además tenía un pensamiento propio. De todo lo que leía y absorbía y sacaba sus conclusiones. Hoy es difícil sacar un héroe, estamos todos en el conformismo". Sin dudas, en una época de militancia por redes sociales y de crisis de la verdad, personajes como Severino están en fuerte contraste con nuestro presente: "En Severino se ve el amor a la vida. Que es bastante más que hacer lo que nos dicen, que ser esclavos. La vida es el amor, es el arte, es la música. La lucha es a favor del ser humano y la naturaleza. Pienso que se infantilizó al anarquismo, todo lo relacionado con el amor, la belleza y el disfrute se toma como algo infantil y lo infantil se lo ve como algo negativo", concluye Leonel.



Por Santiago Tomás Mengual

