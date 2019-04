Publicidad La ciudad de mayor tamaño de Brasil en la que viven cerca de 25.000.000 de habitantes incluyendo la periferia, es desde siempre el ejemplo exacto de la megalópolis cosmopolita de estos lados del mundo. Caminar en cualquier distrito implica ver a todas las etnias, sentir todos los aromas y ver todo tipo de vestimentas. A no más de 3 horas de vuelo desde Buenos Aires (lo mismo que por ejemplo a Calafate) hace que esté a mano para una visita rápida o para aprovechar su litoral marino. Además de ser un monstruo financiero e industrial, ha crecido notablemente en su diversidad gastronómica, al punto que se posicionó fuerte a nivel mundial en este rubro. La ciudad tiene la mayor población japonesa fuera de Japón en el mundo y una de las más fuertes italianas, países que si de gastronomía hablamos tienen mucho por ofrecer. Al margen de esto, cuenta con más de 15.000 restaurantes, casi 60 etnias gastronómicas y los bares pasan los 15.000 también. Es además una ciudad de conexión para los pasajeros argentinos que vuelan a otros sitios de América o incluso fuera del continente. Se respira fútbol en cualquier rincón, no es casualidad que tenga un museo del fútbol, ese deporte que inventaron los ingleses y los brasileros lo mestizaron e hicieron madurar a su manera. Vale la pena una visita, es muy informativo, divertido. Está dentro del estadio Pacaembu, que fue una de las sedes del primer mundial de Brasil en 1.950. Hoy se lo ve chico comparado con los últimos estadios construidos para el mundial del año 2.014. Pero la realidad es que salvo que el motivo del viaje sea laboral, deportivo o educativo, las estadías suelen ser realmente cortas. Para esto nos pareció interesante mostrarles que hacer en San Pablo en un día. El circuito comienza por el Parque do Ibirapuera, el pulmón verde del centro de la ciudad, con algo más de 150 hectáreas de extensión y tres lagos artificiales que se comunican entre sí. Es ideal para comenzar el recorrido de la ciudad oxigenado, relajado. Pueden visitar los museos que tiene dentro, el de Arte Moderno es muy interesante, también el Museo Afro. Saliendo por el norte del parque y bordeando uno de los lagos llegan a la Avenida Paulista, la más conocida de la ciudad, sede de empresas, algunos de los museos y mejores espacios culturales de la ciudad, además de librerías, bares con avisos de happy hour a todo momento y restaurantes variados. El Museo de Arte de San Pablo es uno de los que vale la pena dedicarle un rato, a mano de la avenida. Está considerado uno de los museos más importantes, no sólo de Brasil, sino de todo del Hemisferio Sur. Tiene más de ocho mil obras de arte (pinturas, esculturas, fotografía y piezas arqueológicas, y más también). Van a poder ver obras de Rafael, Renoir, Monet, Van Gogh, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Gauguin, Goya, entre otros fenómenos del arte. Está en plena Avenida Paulista, y es sin dudas uno de los iconos de la ciudad. Antes de bajar un poco al sur de la ciudad, nos metemos en el Mercadao (como les llaman los paulistas). Se trata del Mercado Municipal, está ubicado en un gran galpón donde van a poder encontrar de todo, desde frutas frescas y alimentos especiales, quesos y vinos y una gran variedad de bocaditos raros, una delicia. Es un paseo más que interesante para todos los que aprecian conocer más de la cultura local. No se olviden de probar el tradicional sandwich de mortadela, que se convirtió en un símbolo de la ciudad de São Paulo. El Mercado Municipal de São Paulo está ubicado en el corazón de la ciudad, a 700 metros del Edificio Altino Arantes y a 1.5 km. de la Estación de la Luz. Ahora si, vamos un poco al sur, ya con taxi de por medio o el mismo metro de San Pablo, que tiene una frecuencia de 10 minutos en este ramal. La visita diurna tiene que terminar en este caso en el Jardín Botánico. Este es el lugar perfecto para los amantes de la naturaleza. Aunque no les va a dar el tiempo a recorrerlo todo en un solo día, ya que tiene más de 140 hectáreas. Es una parada obligatoria dentro de la ciudad, y tiene un museo también, con muestras de plantas y vegetales, realmente impresionante, digno de recomendar. A esta altura del día se les irá acabando la luz, por ende es momento de volver a subir un poco con el metro y apuntar a la zona de Jardins, cerca de donde comenzó el recorrido del día. Para hacer un paralelismo, tiene algo de Recoleta, algo de Puerto Madero y algo de Palermo. Desde hace tiempo está considerado el barrio más sofisticado de la ciudad, es realmente elegante pero también van a ver expuesta cultura y tendencias. Jardins se llama así porque 4 Jardins (barrios pequeños) forman el barrio en sí. El Europa, el Paulistano, el América, y el Paulista. Para aquellos atentos a la compras, el Shopping Iguatemi es seguramente uno de los más lujosos de Sudamérica. Dolce Gabbana, Porsche, Bentley, Lotus van a ser algunas de las firmas que van a ver representadas en las calles de esta zona. El restaurante D.O.M está dentro de los 5 mejores del mundo, pueden degustar delicias amazónicas en las que especializa. De dueño descendiente de palestinos, abrió hace unos 20 años y el plato que lo llevó a la fama es uno que tiene hormigas entre los ingredientes. Ya con la noche puesta, cualquier bar de los 500 que tiene aproximadamente el barrio va a ser una opción para terminar el día con una caipirinha. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

San Pablo

Por Lic. Guillermo Ceballos

