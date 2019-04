Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. OTRA PÉRDIDA DE AGUA "Está pérdida está hace más de 5 meses en barrio Del Pino, calle Necochea entre Uruguay y Gavazzi. No vienen a arreglar a pesar de los reclamos y es terrible el verdín", muestra Cecilia. MALEZAS EN DON FRANCISCO "Barrio don Francisco, calle Perrone al final (280) lleno de malezas, bichos, roedores y peligro de que te sorprenda alguien. Da miedo por la suciedad y no sabes que puedas encontrar", muestra Graciela. LUMINARIA QUE SIGUE ROTA "Esta luminaria está rota hace varios meses, me cansé de reclamar, esto es en Balcarce y Cándido Cabrera", muestra Marcos. #Dato notable perdida de agua que está rompiendo el asfalto en la calle Santa María de Oro 948 esquina Capilla del Señor. #ComoRecibimos la cantidad de agua no te deja ver la profundidad del pozo, podés romper todo el auto y si lo agarra alguien en moto se quiebra todo. pic.twitter.com/YDqhnhPekj — Daniel Trila (@dantrila) 12 de abril de 2019 OTRO TEMA #ComoRecibimos Estaría bueno que anden también de noche. Anoche dos sujetos pasaron caminando, al rato volvieron en moto con un televisor led, luego dos motos y cuatros sujetos, ya eran 4:30 que va la gente a fábrica, se dieron 4 vuelta a la manzana y se fueron para barrio Lubo. pic.twitter.com/9vmsBufKnj — Daniel Trila (@dantrila) 13 de abril de 2019

14 de Abril de 2019:

Quejas Vecinales

