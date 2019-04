P U B L I C





En estos tiempos, hay dos posturas opuestas. Por un lado, se sitúan los que están a favor de la vida, mientras que por el otro lo que están a favor de la muerte, (aunque no lo digan como tal). Ambas posturas parecen tener su lado de verdad. Los primeros defienden la vida del niño por nacer, mientras que los segundos, defienden la vida de la madre, quien peligra su muerte yendo a abortos clandestinos. Analicemos las dos posturas: Los primeros se fundamentan en principios constitucionales de la ética universal; mientras que los segundos, lo hacen a partir de la praxis presente. En consecuencia: Los primeros no tienen necesidad de condicionar la lógica y la ciencia, y ejercer juicio de valor sobre ellas; mientras que los segundos, al no partir de un fundamento sólido, se mueven apelando a las emociones que sostiene su ideología. Por tal motivo, el debate no tiene sentido alguno, ajustar una verdad a partir de una praxis es un error de lógica. Es que, pensando de este modo, ¿habría que despenalizar todo lo que se hace clandestinamente? ¿Es correcto? Se buscan argumentos sobre lo que ya resolvieron de antemano. Es decir, se ajusta la ciencia a su ideología. Ahora bien, procedamos a analizar las tres peticiones: "Aborto seguro", dado que decenas de mujeres mueren en abortos clandestinos, deberíamos ser movidos a misericordia y darles un hospital que las cubra en este sentido… "Aborto gratuito" (aunque en verdad lo pagaremos todos), porque piensan que es un asunto de salud pública (en realidad, hay otros como la desnutrición, que son de mayor número y urgencia), y todas las mujeres tendrían que tener la posibilidad de efectuarlo, si así lo desean…. "Aborto legal", sosteniendo que la "la vida no es persona" debe ser despenalizado, (no tiene sentido decir que una vida humana no es persona y que ningún crimen se está cometiendo). ¿Cuál es la lógica de los Pro-vida? La bioética dice que, desde el mismo momento de la fecundación, hay vida. Y legalmente, está legislado que, la niñez abarca desde el momento de fecundación hasta los 18 años. Todos los niños son personas, así que el óvulo fecundado es persona. Siguiendo por el mismo camino, constitucionalmente, la vida es un derecho fundamental, no puede ser condicional; es decir, todo otro derecho termina al comenzar este. (Jesús) dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Lc. 6:10. La respuesta es salvarla, así que, si se puede salvar las dos vidas, hay que hacerlo. ¿Pero por qué es tan importante este mensaje? Porque por detrás está el amor al prójimo, y aún más, el amor familiar. Abortar es aborrecer la vida, mientras que salvar es amarla. La Biblia realza este valor por sobre cualquier sacrificio. Es decir, este debe ser el fundamento de un país, porque si este es infringido, nada queda para los demás; el capital de un país es echado por tierra. No se puede esperar fidelidad de nadie, porque no la tienen ni por su hijo. En síntesis, debemos jugarnos por la vida, y por amarla, porque esta es la esencia de la vida; de una vida que brota desde dentro de las entrañas, y se extiende como manantial, dando vida a toda vida que está a su alrededor. Esto es crecimiento y desarrollo. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Josué Monte Rivadavia 447 - Campana - Tel. 03489.427296 -437492 luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Aborto legal, gratuito y seguro"

Por Josué Monte

