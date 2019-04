Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni (sexta parte) Milán, Italia ¿Acaso es posible interrumpir este ciclo de vida, muerte y renacimiento? Giorgio: No, porque la vida, la muerte y el renacimiento responden a una ley natural pero de la materia, no del espíritu. "Lo que nace de la carne es carne" dijo Jesús "lo que nace del espíritu es espíritu". Nosotros somos espíritus inmortales pero tenemos el impulso de cometer actos negativos ¿qué es lo que provoca estos actos? Hay dos factores que los provocan: 1) Nuestra decisión. 2) Entidades negativas que se nos acercan en base a nuestras decisiones, a nuestros valores, a nuestros pensamientos, es decir, a nuestras vibraciones. Si nosotros optamos por la vanidad y por el ego se nos acercarán entidades egoístas y vanidosas. Si en cambio optamos por la humildad, por la modestia, por el amor y el altruismo se nos acercarán entidades de ese nivel. Entonces somos nosotros los que decidimos. Si optamos por el amor y la humildad de la hermandad de la Justicia, la entidad superior nos ofrece su servicio porque sabe que respondemos al libre albedrío y se acercarán ofreciéndonos su energía, su amor, inspirándonos a ampliar ese valor. Mientras que las entidades negativas que se acercan atraídas por nuestro ego, por nuestra arrogancia, vanidad y egoísmo no nos consultan primero, se imponen y nos toman sin que nos demos cuenta. Esto es porque en la ley divina si uno elige el valor negativo autoriza a la entidad a que lo posea. Prácticamente ese valor negativo que uno expresa es la firma de un contrato con esas "empresas" de entidades negativas que tienen la autorización de la ley universal para poseernos. Un consejo para sentir mejor a Cristo y formar parte del proyecto de Jesús Tienes que tener el sentido de la Justicia, por los demás, no por ti mismo. Entonces te enamorarás de Cristo. Si en cambio buscas justicia para ti mismo no es que te estás equivocando pero no estás muy cerca de Cristo. Cuando buscas justicia para el prójimo, para las víctimas, para los inocentes y aceptas con amor, no con debilidad y aceptación de las injusticias en tu contra, Cristo te mira y dice: "Este es un discípulo mío porque está tratando de imitarme". ¿En el Nuevo Reino tendremos que pagar el karma negativo anterior? En el Nuevo Reino no tienes que pagar ningún karma negativo desde el momento que dijiste debajo de la cruz: "Señor, yo te creo" Él te eliminó todo el karma. ¿Te acuerdas del ladrón? ¡Tenía un gran karma! Era peor que Totò Riina, había asesinado a un montón de gente y cuando le dijo a Jesús "Yo te creo" Cristo le dijo: "Hoy mismo vendrás conmigo al paraíso" su karma quedó eliminado inmediatamente. El otro día fue el cumpleaños de mi hijo Giovanni y le dije: "Hijo, recuerda siempre que no tienes que olvidarte de Dios porque Él está celoso y si no lo olvidas Él te dará 100 veces más de lo que tienes. Lo único que quiere es ser amado y ser amado más que nadie. Luego puedes amar a tu familia, a tus amigos, a tus amigas, a tus hermanos y a tus hermanas, traer diez hijos al mundo, todo lo que quieras, pero no te tienes que olvidar de Dios, nunca". Entonces no nos olvidemos de este Padre y Él nos dará todo, vida, alegría, fe, amor, Su Reino, solo tenemos que serle fieles. Continúa el próximo domingo. Ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Radio: "El día que la tierra se detuvo" FM Los Cardales 104.9, martes a las 19 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

La Voz del Águila:

Reencontrad vuestra identidad en Cristo (sexta parte)

Charlas por Giorgio Bongiovanni

