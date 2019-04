El entrenador de Puerto Nuevo destacó a sus jugadores tras el triunfo sobre Claypole: "Se brindaron al cien por ciento", señaló Jetín. El viernes, con su victoria 2-1 sobre Claypole como local, Puerto Nuevo cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas y de 40 días sin poder sumar puntos en el campeonato de la Primera D. De esa manera, se volvió a ubicar en zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C, el objetivo que persigue el Auriazul en esta parte final de la temporada. "Fue una victoria muy importante, sobre todo para cortar una racha como la que veníamos teniendo", señaló el entrenador Carlos Pereyra. "Llegó en un momento justo y tomo mayor valor por ser ante un rival como Claypole, que es un buen equipo, bien armado, con buenos delanteros y buena circulación de pelota en el mediocampo", agregó Jetín. En cuanto a las claves del triunfo, el DT marcó en primera instancia la predisposición de sus jugadores: "El equipo mostró mucha actitud, se brindó al cien por ciento y estuvo muy concentrado, que es lo que te da todo dentro del campo de juego". Y consultado por LAD sobre las variantes que presentó en el sistema táctico, explicó: "Jugamos con una línea de cinco en la que los carrileros (Nicolás Colombano y Nahuel Banegas) tenían la obligación de llegar y sumarse en ataque, con el Pampa (Sosa) siempre como referencia por el centro y con Nazareno (Gómez) y el Tucu (Mauricio Ruiz) por los costados. Estábamos convencidos que teníamos que atacar de esa manera, con mucha gente, para poder lastimarlos". El próximo compromiso de Puerto Nuevo será frente a Centro Español, un equipo que le está peleando mano a mano la clasificación al Reducido después de una racha de cuatro victorias en cinco partidos. "Centro Español es un equipo todavía mejor que éste de Claypole, muy trabajado, con una gran dupla técnica y que viene en levantada. Ha sido protagonista en otros años y después de una mala primera ronda, empezó a levantar. Todos los partidos son duros", consideró Pereyra sobre su próximo rival, de cara a un encuentro que inicialmente fue programado para el jueves por la tarde en cancha de Lugano, aunque todavía no fue confirmado en ese día y horario. "No nos quedan partidos fáciles, nunca los hay. Tenemos que tratar de seguir sumando y, sobre todo, de hacer valer nuestra localía para poder conseguir el objetivo", estimó Jetín respecto a lo que le queda al Portuario (Centro Español y Real Pilar como visitante; y Deportivo Paraguayo y Muñiz como local).

CARLOS PEREYRA VIVIÓ CON MUCHA INTENSIDAD EL DUELO ANTE CLAYPOLE. PERDIÓ CENTRO ESPAÑOL El próximo rival de Puerto Nuevo será Centro Español, uno de los equipos que también está peleando por llegar al Reducido por el segundo ascenso. El Gallego sufrió ayer una dura derrota 4-0 en su visita a Argentino de Rosario (4º con 39 puntos) y de esa manera cerrará la fecha fuera de la zona de clasificación al octogonal. Actualmente, Centro Español tiene 30 puntos y se encuentra en la 10ª ubicación, mientras que el Portuario suma 33 unidades y comparte el 7º puesto junto a Juventud Unida. Ayer, además, Liniers le ganó 2-1 como local a Deportivo Paraguayo y saltó hasta el tercer lugar con 40 puntos. Claro está: lejos del líder Argentino de Merlo, que acumula 52 unidades. Hoy jugará el escolta Real Pilar (41) como visitante frente al último, Atlético Lugano (20), desde las 11.00. En tanto, mañana se enfrentarán Defensores de Cambaceres (21) vs Atlas (34), mientras que el martes habrá un duelo clave por los últimos boletos al Reducido: Yupanqui (11º con 29) recibirá a Muñiz (9º con 32). Esta 26ª fecha había comenzado el viernes con los triunfos de Puerto Nuevo (2-1 sobre Claypole) y Argentino de Merlo (2-0 Juventud Unida).

