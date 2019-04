En el inicio de la segunda rueda de la Zona Campeonato, las Auriazules enfrentan en Estancia Chica al líder invicto de la Primera B. Por la 10ª fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las chicas de Puerto Nuevo enfrentarán esta tarde como visitantes a Gimnasia y Esgrima de La Plata. El encuentro se jugará desde las 15.30 horas en Estancia Chica y marcará el inicio de la segunda rueda de la Zona Campeonato para las Auriazules. Y en ese sentido, será un duelo de opuestos: el equipo de nuestra ciudad se encuentra último en la tabla con apenas un punto, mientras que el Lobo platense ganó sus nueve compromisos y es el único líder con 27 unidades. Más de esos opuestos: las estadísticas marcan que Puerto Nuevo acumula siete derrotas en fila, que ha convertido 7 goles a favor y que ha sufrido 30 en contra, mientras que Gimnasia cuenta con la mejor ofensiva de la Zona Campeonato (33 goles a favor) y es la valla menos vencida (6). En el inicio de esta segunda parte de la temporada, ambos equipos se enfrentaron en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, donde las platenses se impusieron por 5-0 el 9 de febrero. Siete días después, Puerto Nuevo consiguió su único punto de esta Zona Campeonato (empate 2-2 como visitante ante Deportivo Español). Esta 10ª fecha se completa con los siguientes encuentros: Luján vs. Real Pilar, Lima F.C. vs. Comunicaciones, Deportivo Español vs. SATSAID y Banfield vs. All Boys. Concluida la primera rueda, las posiciones de esta Zona Campeonato se encuentran de la siguiente manear: 1) Gimnasia, 27 puntos; 2) SATSAID, 22 puntos; 3) Real Pilar, 19 puntos; 4) Luján, 16 puntos; 5) Comunicaciones, 13 puntos; 6) Banfield, 12 puntos; 7) Lima FC, 7 puntos; 8) All Boys, 6 puntos; 9) Deportivo Español, 5 puntos; 10) Puerto Nuevo, 1 punto. El equipo que finalice en la primera posición conseguirá el ascenso directo a la Primera A, mientras que los que se ubiquen del 2º al 5º puesto jugarán un cuadrangular por una segunda plaza en la máxima categoría.

PUERTO NUEVO Y GIMNASIA SE MIDIERON A PRINCIPIOS DE FEBRERO EN EL CARLOS VALLEJOS. EN DICHA OPORTUNIDAD GANARON LAS PLATENSE POR 5-0.



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo visitan hoy a Gimnasia (LP)

