Venció 4-0 a El Regreso y logró su tercer triunfo consecutivo. En tanto, en la División B, cinco equipos comparten la primera posición con 7 puntos. Hoy se disputa la cuarta fecha.

El Torneo de la Liga de Veteranos de Campana ya disputó su tercera fecha y se prepara hoy para afrontar la cuarta jornada. En ese marco, la División A tiene un único líder: Las Praderas, que ganó sus tres partidos y suma 9 puntos. En cambio, la cima de la División B está mucho más pareja: cinco equipos comparten la primera posición con 7 unidades.

Los resultados, goleadores y posiciones de la tercera jornada son los siguientes:

DIVISIÓN A

-Las Praderas 4 – El Regreso 0. Goles: Demetrio Molina (2), Roberto Ferreira y Roberto Salguero (LP).

-San Luis 2 – La Josefa 0. Goles: Hugo Machena (2) (SL).

-9 de Julio 1 – La Esperanza 0. Gol: Juan Ibáñez (9dJ).

-CASLA 4 – Naranja 4. Goles: Oscar Gauta (3) y Eduardo Forqueda (CASLA); Silvio Lamelza (3) (NAR).

-San Felipe 1 – Lechuga FC 1. Goles: Miguel García (SF); Juan Barrios (LE).

-Juventud Unida 0 – El Pino 0.

-Campana FC 2 – Amigos de Raúl 0. Goles: Martín Quirini (2) (CAM).

-Las Campanas 2 – El Defe 0. Goles: Juan Cejas (2) (LC).

-Los Pumas 2 – Sporting Pioneros 1 (interdivisional). Goles: Pablo Reynoso y Fabián Rodríguez (LP); Juan Duarte (PIO).

Posiciones: 1) Las Praderas, 9 puntos; 2) Los Pumas, Lechuga FC, El Pino, San Luis y Las Campanas, 7 puntos; 7) 9 de Julio, 6 puntos; 8) Juventud Unida, 5 puntos; 9) San Felipe, 4 puntos; 10) CASLA, Campana FC y La Esperanza, 3 puntos; 13) El Regreso, 2 puntos; 14) La Josefa, Amigos de Raúl y El Defe, 1 puntos; 17) Naranja, sin puntos.

DIVISIÓN B

-San Cayetano 2 – Estación Las Palmas 1. Goles: Alfredo Pereyra y Oscar Retamoza (SC); Carlos Ortiz (ELP).

-Titi y Amigos 3 – Patronato 2. Goles: Marcelo González (2) y Raúl Silva (TyA); Cristian Gutiérrez (2) (PAT).

-Leones Azules 2 – Unión Entre Ríos 2. Goles: Gustavo González y Juan Romero (LA); Walter Benítez y Aníbal Meza (UER).

-Puerto Nuevo 1 – Mega Juniors 1. Goles: Sergio González (PN); Norberto Barletta (MJ).

-Los Amigos 2 – Albizola 1. Goles: Abel Ayala (2) (LA); Marcos Berridi (ALB).

-Kilmes FC 1 – Atlético El 70 0. Gol: Hugo Pérez (KIL).

-Norte FC 0 – Tavella 0.

-Los Amigos de Zárate 9 – Atlético La Josefa 1. Goles: Mauro Keidel (4), Sergio Rosales (4) y César Senar (AMI); Miguel Rabaschino (ALJ).

Posiciones: 1) Amigos de Zárate, Kilmes FC, Norte FC, Mega Juniors y Deportivo San Cayetano, 7 puntos; 6) Unión Entre Ríos y Puerto Nuevo, 5 puntos; 8) Los Amigos, 4 puntos; 9) Estación Las Palmas, Titi y Amigos y Albizola, 3 puntos; 12) Tavellas y Leones Azules, 2 puntos; 14) Atlético El 70, 1 punto; 15) Sporting Pioneros, Patronato y Atlético La Josefa, sin puntos.

CUARTA FECHA

La cuarta jornada de este campeonato de la Liga de Veteranos de Campana se dividirá en cuatro canchas diferentes con la siguiente programación:

-En la cancha de El 70 jugarán: Atlético El 70 vs Los Amigos (10.00), Mega Juniors vs Albizola (11.15), El Regreso vs 9 de Julio (12.30), CASLA vs La Esperanza (13.45) y Estación Las Palmas vs Atlético La Josefa (15.00).

-En la cancha de CASLA se medirán: Kilmes FC vs Norte FC (10.00), Los Pumas vs El Defe (11.15), San Luis vs Las Campanas (12.30) y Juventud Unida vs Lechuga FC (13.45).

-En la cancha de El Pino se enfrentarán: San Cayetano vs Patronato (10.00), Titi y Amigos vs Leones Azules (11.15), Sporting Pioneros vs Amigos de Zárate (12.30) y El Pino vs Amigos de Raúl (13.45).

-Y en la cancha de Tavella jugarán: Tavella vs Campana FC (10.00), La Josefa vs Las Praderas (11.15), Naranja vs San Felipe (12.30) y Unión Entre Ríos vs Puerto Nuevo (13.45).