EL ROJO ES LÍDER DEL OFICIAL La segunda fecha del Nivel A del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la ABZC tuvo otros tres encuentros que se jugaron el viernes por la noche. Como local, Independiente de Zárate (que había vencido al Boat Club en el debut) consiguió su segunda victoria del certamen al superar por 74-61 a Honor y Patria de Capilla del Señor. De esta manera, el Rojo zarateño es líder con puntaje perfecto en dos jornadas. Además, Defensores Unidos (que había perdido con Ciudad de Campana en la primera fecha) logró su primer triunfo al vencer 76-71 como local a Atlético Pilar, que debutó en el torneo. Mientras que Sportivo Pilar le ganó 86-72 como local a Central Buenos Aires de Zárate también en su primera presentación. El duelo restante de esta segunda fecha entre Presidente Derqui y Sportivo Escobar fue postergado y será reprogramado más adelante. Los enfrentamientos de la tercera fecha tendrán a Ciudad de Campana recibiendo a Independiente de Zárate y al Campana Boat Club visitando a Atlético Pilar. Además jugarán: Honor y Patria vs Sportivo Pilar, Central Buenos Aires vs Sportivo Escobar y Presidente Derqui vs Defensores Unidos. El entrenador del Boat Club analizó la victoria en el clásico sobre Ciudad de Campana. "Estamos formando el equipo y haber ganado es muy importante para eso", agregó. La noche del viernes fue testigo de una nueva edición del clásico campanense de básquet. Y esta vez, después de mucho tiempo, el que festejó fue el Boat Club, que con un gran último cuarto se terminó imponiendo 82-77 como local sobre Ciudad de Campana para conseguir su primera victoria del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). "Fue un lindo partido, muy parejo en el primer tiempo. En el tercer cuarto nos sacaron una diferencia importante (69-55), pero la pudimos remontar. Los presionamos en el último cuarto, logramos confundirlos y en el final tuvimos aciertos que nos permitieron ganar el juego", fue el análisis de Gustavo Godoy, entrenador del CBC, en diálogo con LAD. En ese último período que el Celeste ganó por 27-8 fue determinante la entrega de los jugadores locales. "La actitud fue para remarcar y fundamental para poder ganar", asintió Godoy. "Todavía somos un equipo formación, que apenas lleva diez días de trabajo", agregó. En la victoria del Boat Club se destacaron las tareas ofensivas de Guido Cadelli, goleador de la noche con 27 puntos (anotó 18 en el primer tiempo y 6 en el cierre del juego), y Marcos Jelavich (15 puntos hasta el tercer cuarto, cuando fue descalificado por dos faltas antideportivas). Ambos jugadores llegaron como refuerzos recientemente y le dieron un salto de calidad al equipo. "Son chicos que han competido a otro nivel recientemente y eso se nota. Son dos grandes tiradores y no es sencillo defenderlos. Por suerte se han ensamblado muy bien al equipo, que compartió el balón de muy buena manera durante todo el partido", señaló Godoy al respecto. El coach Celeste valoró el triunfo en el clásico, aunque nunca lo sacó del contexto en el que está su equipo: "Estamos en proceso de formación y ganar es muy importante para consolidarnos en ese sentido. Y los chicos estaban muy contentos. Pero sin restarle importancia al triunfo, a nosotros nos falta un montón de trabajo todavía. Por suerte, a pesar del poco tiempo que llevamos juntos, ya hay algunas cuestiones que están saliendo". Finalmente, consultado sobre el objetivo de este plantel de Primera División, explicó: "Estamos laburando junto a la Subcomisión de Básquet. Por suerte se sumó más gente y estamos avanzando, ordenándonos. Por ahora pensamos en este Torneo Oficial, después veremos si podemos aspirar a más, aunque considero que no debemos apurarnos, que tenemos que tener los pies sobre la tierra y seguir apostando al trabajo que se está haciendo en las divisiones formativas".

GUSTAVO GODOY, EN PLENO TIEMPO MUERTO CON SUS DIRIGIDOS DURANTE EL CLÁSICO ANTE CIUDAD.



Básquet:

Godoy; "La actitud fue para remarcar"

