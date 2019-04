El campanense se quedó con el premio máximo en "Mens Physique talla media" y luego fue segundo entre todos los ganadores. Cuenta con grandes chances de viajar a competir a Brasil si consigue un buen resultado en la venidera "Copa Fenix", el 21 de este mes. El pasado domingo se realizó en el Centro Deportivo Huracán de San Justo (partido de La Matanza), el Campeonato Apertura 2019 de la Asociación de Fisicoculturismo y Fitness de la Provincia de Buenos Aires (AFIBA). En dicha competencia tuvo un papel destacado el campanense Diego Dorrego, quien ganó su categoría "Mens Physique talla media" y luego finalizó segundo en el "Overall", una súper final entre los ganadores de todas las categorías (tallas baja, media, alta y master). Al respecto, el atleta de 31 años manifestó: "Se me escapó por poquito. Al principio estaba medio bajoneado por no haber podido conseguir el objetivo que me propuse, pero estoy contento porque al fin gané mi categoría. Es un gran resultado, sobre todo teniendo en cuenta que fue el primer torneo del año y que hacía años que no competía". Dorrego está inscripto para ser parte de un seleccionado que tiene chances de viajar a Brasil al FB-SP 2019 (Fitness Brasil Sao Paulo) que se desarrollará del 3 al 5 de mayo en el Centro de Eventos Pro Magno de la ciudad paulista. Del evento serán parte atletas muy reconocidos, como por ejemplo la Miss Olympia y doble campeona mundial de wellness Angela Borges. Para ganarse el viaje a Brasil, el campanense deberá realizar un buen papel en su próxima competencia, la Copa Fénix, que se realizará el domingo 21 de abril en el Centro Deportivo Pedro Echague de Capital Federal. "Me voy a preparar más fuerte para este torneo para ver si puedo ganar mi categoría y me puedo llevar el Overall", aseguró Dorrego, quien además explicó que al boleto a Brasil se accede a través de la suma de los puntajes en ambos torneos. Sobre sus chances consideró: "Tengo grandes posibilidades. Tengo mucha gente buena atrás que opina lo mismo y además llegamos bien a este torneo. Por ahí no como yo quería, pero en el tiempo que vengo preparándome, que es desde enero, creo que realicé un cambio muy bueno. Ahora solo me queda afinar un poco más e ir a buscar lo que me merezco, lo que esperé tanto tiempo, y lo que se me escapó en este otro torneo". El fisicoculturista local, atleta Hardcore Nutrition, aseguró que luego de la competencia en Brasil planea participar de la "Copa Ciudad de Merlo", el 12 de mayo, que otorga pasajes para competir en Chile. "Más adelante hay torneos en julio, en septiembre y otros más en el año. Esto para mí recién arranca. Pero ahora mismo tengo el foco en el 21 de abril. Ojalá pueda obtener un buen resultado y poder ir a representar al país a Brasil", concluyó.

