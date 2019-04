Rincón Tuerca

FORMULA UNO: La categoría mas importante del mundo desarrolla la tercera carrera de la temporada con el Gran Premio de China. Televisa Fox Sport. DECRETAR: Los actuales dirigentes de la categoría Alma decretaron persona o grata, se lo expulsó de la categoría y se le prohibió su ingreso a la sede al ex presidente de la institución mencionada. ARMAR: Luego de armar el nuevo calendario los dirigentes del Turismo Nacional confirmaron que vuelve a correr en el autódromo Roberto Mouras de La Plata con sus dos clases con su importante parque de autos. CONFORME: La llegada ala Clase Dos por parte de Gastón D´Angelo dejó conforme al piloto de Escobar en el arranque del presente campeonato en el autódromo de Dolores con su Fiat Uno con atención propia en su taller. TURISMO PISTA: Con sus tres clases el Turismo pista encara este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo de Olavarría. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. SEGURIDAD: Ahora parece que la compra del auto para los chasis de la categoría que corre en Baradero se frustró porque los amigos, el piloto y los interesados no dieron la seguridad al vendedor estos muchachos zarateños que por el momento siguen participando. Que papelón! ENOJADO: Lo curioso del caso es que Julián Molina está muy enojado porque esto tomó estado público y hasta trató en forma incorrecta a algunos muchachos que se encaminaban con este proyecto. A veces el precio de la fama juega en contra. TURISMO CARRETERA: La categoría visita el autódromo de San Luis para desarrollar otra carrera de su campeonato durante este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Publica a través del programa ACTC Media TV. PAKO: Esta especialidad del karting realiza una nueva presentación en el kartódromo de Zárate este fin de semana arrancando desde las 10 hs. AUSENCIA: La ausencia del piloto de karting en Zárate en la categoría Kart Plus se debió a una cuestión presupuestaria que aun no puede definir si seguirá en la próxima del calendario. SEGUNDO: Fausto Ciaponi viene de salir segundo en su clase en la categoría de los ciclomotores donde el pibe se muestra con un talento para tener en cuenta y dicen que el abuelo Ciaponi esta inbancable y es su hincha número uno. Lo tenían a tortuga de jardín? INSOPORTABLE: En esto de los abuelos fanáticos e insoportable no dejamos afuera a Miguel Laccette que corriendo su nieto en el TC Regional los fines de semana no saben como tenerlo y por su fuera poco también correr su hijo lo que marca el nerviosismo del personaje mencionado. TC REGIONAL: Nueva visita al autódromo de La Plata por parte de esta categoría que llega para desarrollar otra fecha del campeonato. Desde las 9 hs arrancan con su espectáculo. PEGARSE: El partido de paddle no fe el mejor para Marcelo Trappani que con su paleta se pegó en la cara dejándole una huella defícil de ocultar. Parece que a nuestro personaje le faltaron los reflejos a la hora de competir. De no creer! SALIDA: Organizado por el Club del Primer Auto Argentino el próximo domingo 28 de abril se llevará adelante una salida con destino a Exaltación de la Cruz para autos antiguos, cupecitas y motos que deseen ser de la partida donde allí en horas del mediodía se desarrollará un almuerzo tras la salida a las 11 horas de la puerta del museo. CORRIENDO: Una vez mas estará corriendo en la categoría Pako el zarateño Gabriel De Lucca que viene de correr en la categoría Rotax y el muchacho viene con mucha energía y entusiasmo. TC 2000: En el autódromo de Olavarría la categoría lleva adelante la segunda del año este fin de semana. Televisa desde las 10.30 Canal 13 a través del programa Carburando. DORMIR: No mucho saben que en la carrera del TC se pudo ver por las noches dormir sentado en una camioneta al piloto Guillermo Fernandez hombre de la categoría Alma donde lo pasó allí para no gastar en un Hotel de Concepción del Uruguay. LLEVAR: Según se cuenta el encargado de llevar colchones para nuestro personaje para dejarlo dormir en la casa rodante era Nestor Amarillo e intencionalmente los dejó en Campana. La gente que es mala y comenta. OBRAS: El autódromo capitalino avanza en sus obras y ya se llegó a un acuerdo con la categoría Turismo Carretera para que finalmente corra en la Catedral del automovilismo el mes de setiembre. RALLY MAR Y SIERRA: En esta segunda presentación de la temporada la categoría llega hasta Las Heras para llevar su propuesta con todas sus clases. AUXILIOS: Ha llegado al mercado local auxilios para transportar auto de carreras, motos y todo lo concerniente al mundo de los fierros, para los interesados pueden llamar a los teléfonos 03489-15-520502 o al 011-15-27299834. Atendido por sus dueños. Bienvenido! COLABORAR: Por el momento aunque no este corriendo el Topo Gonzalez sigue muy de cerca la actividad y ahora colabora en el chasis de Damián Toledo que viene militando en la Clase TC 1600. CENA: Continuando con Toledo anoche desarrolló una cena con la presencia de amigos, familiares, allegados y seguidores que pasaron una velada entre cambios rebajes y aceleración es que el alcohol todo lo puede. PODIO: La categoría Rotax Bs As. viene de desarrollar la segunda carrera del año en el kartódromo de Ciudad Evita donde en la Clase Micro Max volvió a ser podio Santino Panetta con un tercer puesto. ARRIBAR: En la Clase DD2 participaron los pilotos locales donde Matías Milla arribó octavo y Sebastián Abella quedó décimo tercero en la final. OBTENER: Y continuando con la categoría Rotax en la Nacional los tres zarateños que participaron obtuvieron resultados dispares, Lacognata vigésimo primero, Del Bianco, décimo y De Lucca tercero. ENCONTRAR: El debut de Valerio Diamante en el Procar 4000 lo encontró cuarto con la Dodge en la final con la preparación del auto por parte de "Nacho" Tártara y la planta impulsora de la mano de Juanjo Tártara es decir un auto con armado muy familiar. EXTRAÑA: Se sigue recuperando en forma satisfactoria el piloto local Juan Pablo Galliano que viene de una operación y se cuenta que el piloto de la Clase A del TC Bonaerense extraña no estar en la alta competencia, por suerte su enfermera personal Florencia lo cuida muy bien y no permite que se ponga nervioso. Mirá vos! FUTURO: Finalmente Arabia Saudita será el futuro del Dakar que sus dirigentes decidieron abandonar tierras sudamericana por un impresionante contrato por los próximos cinco años con unos números de alcanzar imposible para cualquiera desde lo económico. TC PISTA: Con otro parque interesante de autos la telonera del Turismo Carretera llega este fin de semana al autódromo de San Luis para llevar adelante otra carrera del campeonato donde desde las 11 hs televisa la TV Pública a través de la gestión del programa ACTC Media TV. FOTO: Como acompañó a un amigo a una clínica capitalina mientras esperaba que atiendan a su compañero de viaje decidió meterse en una camilla se tapó con una sabana se sacó una foto y la subió a las redes con una frase contundente "me hice el cinturón gástrico" lo que provocó que Ariel Cardozo recibiría muchos mensajes de salutación, el tema es que "Canuto" se mandó una de ciencia ficción. Qué jugador! CORRER: El turismo 4000 Argentino viene de correr en el autódromo de Toay en la provincia de La Pampa donde el zarateño Juan Carlos Bava en la primera carrera quedó tercero para en la segunda competencia se ubicó en el clasificador segundo con el Ford de los hermanos Caggiano con la motorización de Matías Guillen. PICADAS: Como se venía previendo este fin de semana arrancaron las picadas en el autódromo de San Nicolás que desde ahora permite tener otro escenario para tal emprendimiento automovilístico. QUEDAR: El Super TC 2000 viene de correr en Córdoba donde el campanense Matías Milla con el Renault clasificó sexto para quedar en la final décimo con este auto del equipo actual campeón de la categoría. ENCUENTRO: En las instalaciones del Club Ariel del Plata se está llevando desde las 10 hs el Encuentro Multimarca en su tercera presentación con un parque interesante de autos. AGRADABLE: Otro momento agradable pasaron los muchachos de la Fórmula en el Club Arsenal en la calle Brown donde la cena fue abundante por parte del conserje Gustavo Ulrich para los componentes de la mesa que siguen llegando a este lugar para los tuercas. Bienvenido! CICLOMOTORES: Los dirigentes de la categoría ya confirmaron que el próximo domingo se presentaran por fecha de su campeonato con todas sus clases en el escenario de San Andrés de Giles donde ya confirmaron su presencia Fauto Ciaponi y Lisandro Acosta.

Rincón Tuerca

