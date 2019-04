La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/abr/2019 Luchar cada día para salir adelante











De Juan Manuel Witt surgió la idea de realizar un bono contribución para recaudar fondos y ayudar a Pamela en el tratamiento.

Favero publicó el libro “Un legado sin apreciar”. "En esas hojas escribo palabras de aliento, que la vida no se terminó, que se puede seguir adelante después que te dieron un mal diagnóstico”, explica. A Carol Pamela Favero le diagnosticaron en 2012 Esclerosis Múltiple. Su esposo, sus dos hijos y la ayuda de Dios son su sostén. "Asumí la responsabilidad de la enfermedad, nunca dije es mi enfermedad. Es el diagnóstico que me dieron es algo con lo que tengo que pelear día a día". Con la ayuda de "El Principito" Witt lanzaron un bono contribución para ayudar con el tratamiento. Asombro y algo "muy chocante" fueron algunos de los sentimientos que surgieron en el corazón de Pamela Carol Favero (34) cuando su médico le diagnosticó en el 2012 Esclerosis Múltiple. Sin embargo no dejó que esas dos palabras la inmovilizaran y buscó las alternativas médicas y terapéuticas para hacer frente a una patología que no tiene cura, pero que puede afrontarse durante toda la vida. "A la primera consulta fui sola, luego ya me acompañó mi esposo. Yo leía todo antes de las consultas, tenía información que buscaba en Internet y dudas que consultaba a médicos conocidos. Es mucha la información y carga negativa que te dicen dentro del consultorio", comenta la joven en una charla con La Auténtica Defensa. Favero nació y se crió en Posadas (Misiones). Hace 14 años conoció a Walter Benítez, vecino zarateño. Cuando le detectaron el cuadro clínico vinieron por primera vez a nuestra ciudad para poder viajar, durante siete meses y hacerse los controles en el Hospital de Clínicas de la provincia de Buenos Aires. Luego de ese tiempo volvieron al Litoral y actualmente desde hace cinco meses viven en nuestra ciudad, en el barrio San Felipe en la casa de los padres de su esposo. Tienen dos hijos Priscila (11) y Ahian (1). La joven aún continúa con controles, en diciembre, antes de vivir de forma definitiva a la ciudad se aplicó en Posadas 5 dosis de una droga que según Walter, su esposo, es la "máxima droga que hay para la Esclerosis Múltiple, tiene un costo de 102 mil dólares. Son drogas experimentales, frena que no tenga brote y remisión". Pamela tiene 50 secuelas en el cerebro y 9 en la médula espinal. La esclerosis múltiple es una enfermedad del cerebro y la médula espinal (sistema nervioso central) que puede provocar discapacidad. Con la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca la vaina protectora (mielina) que recubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el tiempo, la enfermedad puede hacer que los nervios mismos se deterioren o se dañen permanentemente. Los signos y síntomas de la esclerosis múltiple varían mucho según la magnitud de la lesión a los nervios y cuáles de ellos están afectados. La esclerosis múltiple no tiene cura. No obstante, algunos tratamientos ayudan a acelerar la recuperación de los ataques, cambiar el curso de la enfermedad y controlar los síntomas. A pesar de lo duro de la situación, Favero no ha dejado que su vida se llene de oscuridad sino todo lo contrario. Ya tiene la tesis aprobada y en unos meses tendrá el título en mano de "Profesora en Letras". Parte de ese conocimiento lo volcó en la escritura de un libro "Un legado sin apreciar". "Cuando te suceden algo, hay cosas que uno llega apreciar, sino las pasa en alto. Estando bien no lo haces. A través de la propia experiencia de vida en esas hojas escribo palabras de aliento, que la vida no se terminó, que se puede seguir adelante. No hago puntapié en el diagnóstico, sino en cómo salir adelante después que te dieron un mal diagnóstico", detalla. Tanto Pamela como Walter aseguran que la creencia y Fe en Dios fue fundamental. "Muchas veces uno se fija en el paciente pero no se fija en la persona que está al lado, día a día. Uno tiene la Fe que se va a revertir el cuadro. La Fe es la certeza de lo que uno espera, la convicción de lo que no se ve. Aprendimos a vivir bajo la tormenta, esta enfermedad se conoce como "la muerte silenciosa", por eso estamos cada vez más seguro que Dios es solamente quien sostiene", comenta Walter. "Asumí la responsabilidad de la enfermedad, nunca dije es mi enfermedad. Es el diagnostico que me dieron y es algo con lo que tengo que pelear día a día. Soy una mujer muy luchadora que no baja los brazos por cualquier cosa", concluye Pamela. BONO CONTRIBUCIÓN Walter al ser preparador físico conoció hace seis años al boxeador campanense Juan Manuel Witt. Hace tres meses que formalmente lo entrena y surgió de la mano de "El Principito" realizar una venta de bono contribución para recaudar fondos y ayudar a Pamela en el tratamiento. El costo de estos bonos tiene el valor de $100 c/u y hay una serie de premios para los 3 (tres) primeros puestos que se sortea este sábado 20 de abril. Para obtener uno de ellos comunicarse al Facebook. "Muchas veces nos preguntamos cómo podríamos ayudar ante la necesidad ajena, esta es una buena oportunidad para que pongas tu corazón a disposición. Creo que la solidaridad debe ser un llamado innegable entre la sociedad, me toca de cerca el caso de Pamela por la amistad que tengo con Walter (su esposo) y sinceramente desearía que como comunidad podamos colaborar con ella. Si nos ayudamos entre todos, siempre es más fácil", cuenta Witt a La Auténtica Defensa.

Aprendimos a vivir bajo la tormenta, por eso estamos cada vez más seguro que Dios es solamente quien sostiene", comenta Walter.

