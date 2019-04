La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/abr/2019 Villamor estrena hoy dos nuevas obras en el teatro Pedro Barbero







El elenco dirigido por Javier Marizaldi presentará "No estamos solos" y "La vida nos da sorpresas" este martes a las 17. Se invita al público a colaborar con un útil escolar que será destinado a los jóvenes del programa Envión. El grupo teatral Villamor estrenará, este martes desde las 17, las obras "No estamos solos" y "La vida nos da sorpresas", con la dirección de Javier Marizaldi. "Será un espectáculo libre y gratuito. No obstante, invitamos al púbico a colaborar con la donación de un útil escolar que serán entregados a los jóvenes del programa Envión", explicó la directora de Atención Comunitaria para el Adulto Mayor, María de los Ángeles Fernández. La funcionaria encabezó el anuncio del estreno junto al director del grupo Villamor, Javier Marizaldi. Además, acompañó parte del elenco: María Isabel Chávez (quien además es autora), Jorge Norsi y Marta Bujdud. Por su parte, Marizaldi anticipó que "se estrenarán dos nuevas obras que venimos preparando desde hace un tiempo. Presentamos dos piezas teatrales cortas de 20 minutos aproximadamente cada una". Una historia de un matrimonio que no está funcionando porque ella no está siendo comprendida y el reencuentro de hermanos a través de un programa de televisión son la esencia de cada obra. Al respecto, la autora María Isabel Chávez explicó que "las ideas surgen espontáneamente y luego se plasman en el papel. Por eso, siempre un estreno nos llena de alegría. Invitamos a la gente que venga, disfrute de un buen momento y aproveche la ocasión para colaborar". Por último, el actor Jorge Norsi comentó que "hace varios años que estamos juntos. Disfrutamos mucho de la experiencia cada vez que llevamos a escena nuestros proyectos". Es esta misma "química" se replica en cada éxito que vienen presentando desde hace 7 años. Con muchas ansias y un gran espíritu solidario, el director y el elenco están listos para un nuevo estreno este martes 16, desde las 17, en el teatro Pedro Barbero.







