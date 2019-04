La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/abr/2019 Un vagón de carga que descarriló tiró un árbol sobre una vivienda







Fue una desgracia con suerte ya que los ocupantes de la casa, que fueron reubicados provisoriamente, se salvaron de milagro. Rápidamente la empresa y las autoridades trabajaron domingo y lunes para reacondicionar el lugar. Sin embargo, la vivienda fue declarada inhabitable hasta tanto no sea reparada. Una hipótesis apunta al estado de la vía como causa del siniestro, ya que habría sido tapada con tierra y cemento. Un tren cargado con tubos sin costura que circulaba en la parrilla de maniobras del complejo ferroviario campanense sufrió el descarrilamiento de uno de sus vagones, lo que provocó la caída de un árbol sobre una casa aledaña habitada por dos personas que de milagro salvaron sus vidas. El hecho ocurrió el domingo por la mañana. Una mujer de avanzada edad y su hijo se salvaron de los destrozos ocasionados por el desplome del árbol y debieron ser reubicados en un hotel de la ciudad hasta que se realicen las reparaciones correspondientes en su vivienda. "Nosotros recién nos habíamos levantado. Voy al baño a buscar agua, siento un ruido, una madera se me cayó en la cabeza y cuando miro, se cayó todo eso ahí", relató la mujer a este medio, mientras era asistida por personal de Defensa Civil del Municipio. Detrás a su derecha se veía un pasillo de la casa destruido por la violenta caída del árbol. "Nos salvamos porque Dios se iluminó. Ninguno de los dos estábamos en el pasillo, sino nos mata", aseguró. De acuerdo al testimonio en el lugar de operadores del tren, la carga tenía como destino final Senillosa, cerca del yacimiento Vaca Muerta, y en principio iba a iniciar su viaje este lunes. Estimaron su peso en 75 toneladas. La empresa encargada de su transporte, Ferroexpreso Pampeano, informó en un comunicado difundido el mismo domingo que el accidente se registró a las 8.05 horas mientras la unidad efectuaba "maniobras de retroceso en un paso a nivel próximo a una playa ferroviaria en Campana". "Como consecuencia, impactó en un árbol que al caer ocasionó daños materiales en una vivienda aledaña a las vías. Por dicho accidente no se registraron heridos y los habitantes de la vivienda fueron trasladados a resguardo", detalló. Además, Ferroexpreso explicó que frente a esa situación se activó "el protocolo de respuesta para brindar contención a los damnificados y comenzar las tareas necesarias para remediar el alcance de este accidente". Y subrayó que "las causas que ocasionaron dicho suceso se encuentran bajo investigación". HIPÓTESIS En el lugar del accidente, rápidamente comenzó a circular la versión de vías de ferrocarril tapadas con tierra y cemento, lo que ocasionó el descarrilamiento. "El tren siempre circula por acá", afirmó otro de los habitantes de la casa afectada, hijo de la mujer que se había levantado minutos antes que el árbol cayera en el interior de su hogar. "Taparon las vías con tierra, cemento y piedra", aseveró. Igual denuncia realizaron los operadores del tren siniestrado. Durante el verano se registraron trabajos de nivelación en el complejo ferroviario que, según trascendidos, tuvieron como objetivo generar un camino de salida alternativo para los camiones de la terminal Euroamérica hacia la avenida Yrigoyen. RÁPIDA RESPUESTA Luego que Ferroexpreso reubicara a los habitantes de la casa en un hotel de nuestra ciudad, junto a Parques y Jardines y Defensa Civil -ambas dependencias municipales, se iniciaron las tareas de reacondicionamiento. Primero, y con la ayuda de un reencarrilador, se retiró el vagón. Posteriormente, se pudo sacar el árbol de la casa. Sin embargo, debido a los daños recibidos, la vivienda fue declarada inhabitable hasta tanto no se lleven adelante las refacciones necesarias. Defensa Civil remarcó que la estructura de la casa es inestable y representa un serio riesgo de seguridad para sus ocupantes.

Personal municipal y de la empresa transportista trabajaron en el lugar arduamente domingo y lunes





El vagón descarriló, chocó contra el tronco de un árbol e hizo que se cayera sobre una casa aledaña.





En la vivienda estaban una mujer de avanzada edad y su hijo, quienes se salvaron de milagro.





El estado de las vías es la hipótesis principal que se maneja como causa del accidente.

