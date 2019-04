La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/abr/2019 La Cámara Federal le dictó la "falta de mérito" a Paolo Rocca







En la misma resolución, los camaristas confirmaron las prisiones preventivas del ex ministro de Planicación Julio de Vido y de su segundo, Roberto Baratta, y ordenó liberar al secretario del ex viceministro, Nelson Lazarte. La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento y dispuso la "falta de mérito" del CEO de Techint, Paolo Rocca, en la causa conocida como "cuadernos de las coimas", al tiempo que reprendió al juez de primera instancia, Claudio Bona-dio, por hacer "caso omiso a exhortaciones" de ese tribunal de alzada, informaron fuentes judiciales. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Sala I del tribunal de apelaciones, encomendaron también al juez federal Bonadio "la inmediata elevación a juicio de los tramos ya concluidos y a resolver las cuestiones pendientes", según consta en el fallo. Otra de las decisiones adoptadas por el tribunal fue el cambio de calificación del delito atribuido al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina en la causa de los cuadernos: lo sacó de la asociación ilícita y le atribuyó cohecho pasivo (recepción de sobornos), que tiene una pena menor. En paralelo, confirmó los procesamientos de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz y del resto de los acusados por maniobras de lavado de dinero, que tuvieron su eje en quien fue secretario privado del fallecido ex presidente Néstor Kir-chner.



