Repentino fallecimiento de un vecino durante una reunión de padres en la Escuela Nº5

Personal médico del SAME intentó reanimarlo. Versiones indican que se suspendieron hoy las clases por duelo. Un hombre que participaba de una reunión de padres en la Escuela Nº5 falleció aparentemente de un paro cardíaco ayer por la tarde. La víctima, identificada como Miguel Ángel Mielgo (59) de profesión gasista, se descompensó durante un encuentro de padres de alumnos. Personal médico del SAME se presentó en el lugar e intentó reanimar a Mielgo mediante ejercicios cardiopulmonares, pero no hubo respuesta. Posteriormente, ya trasladado a un centro de atención médica local, se terminó de confirmar su deceso. Según trascendió, los padres fueron avisados que hoy no habría clases en el establecimiento por duelo. En el lugar también participó del operativo de emergencia el móvil de zona 4 del Comando Patrulla.

#Dato desde la Escuela 5 comunican a los padres de los alumnos que mañana no habrá clases en el establecimiento, en duelo por el fallecimiento de Mielgo Miguel Ángel, papá de una alumna, quién sufrió una descompensación dentro de las instalaciones de la escuela. pic.twitter.com/oEVFmccVV1 — Daniel Trila (@dantrila) 16 de abril de 2019

