La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/abr/2019 Cinco días sin presión de agua en pleno centro







Son los vecinos del radio comprendido por las calles Matheu, Necochea, Ameghino y zonas aledañas. "Casi 5 días sin agua, con un aumento este mes de más del 60%", se quejó nuestra lectora. "Es una vergüenza como nos trataron todo el fin de semana sin dar explicaciones", dijo a La Auténtica Defensa una lectora indignada quien aseguró que entre ella y sus vecinos realizaron más de 20 reclamos a ABSA. Según nos informó, desde el viernes último al mediodía no hay presión en la red de agua corriente en el radio comprendido por las calles Matheu, Necochea, Ameghino y zonas aledañas. "Desde el viernes al mediodía estamos con esta presión de agua que no llega a llenar los tanques. Mañana (por hoy) serán 5 días sin agua, con un aumento este mes de más del 60%", se quejó.

El problema se originó el viernes al mediodía. Hasta ayer ABSA no había dado respuesta.



