Edición del martes, 16/abr/2019
Mauro Magallanes anunció algunas de sus propuestas y reconoció que "profundas diferencias" lo separaron de Barrichi







El exsecretario gremial del Sindicato Municipal prepara a la "Agrupación 5 de Abril" para competir en las elecciones de comisión directiva que se celebrarán este año. Este año habrá elecciones en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) y una de las listas opositoras que planean disputar el liderazgo de la Comisión Directiva es la que está siendo conformada por la "Agrupación 5 de Abril" que encabeza Mauro Magallanes. Según informaron desde este espacio sindical, "mediante reuniones constantes con trabajadores de los distintos sectores del Municipio" se realizó "un relevamiento" que les permitió tener "un panorama de las expectativas de los municipales y elaborar una serie de propuestas que será la base de la campaña electoral". Magallanes, quien renunció al cargo de secretario gremial tras ocuparlo por tres años debido a "profundas diferencias" con el actual mandamás del STMC, Carlos Barrichi, contó que la Agrupación 5 de abril surgió precisamente a partir de la confluencia de "desencantos y la voluntad de participación de distintos sectores". Hasta el momento, las propuestas del espacio conducido por Magallanes "van desde cuestiones concretas como la implementación de una colonia de vacaciones para los hijos de afiliados, a situaciones que tienen que ver con la presencia del gremio en los sectores o los controles de las condiciones de seguridad e higiene en las distintas dependencias". Según destacó Magallanes en el comunicado difundido este lunes, "lo más importante es que se cumplan los compromisos que se adquirieron al firmar el Convenio Colectivo de Trabajo ya que hoy el Ejecutivo Municipal no está respondiendo a los acuerdos que contiene el convenio, hecho que perjudica a los trabajadores". En ese sentido, el gremialista prometió "cuidarlo, defenderlo y trabajar para que se cumplan" sus premisas. Por otra parte, señaló que desde su agrupación quieren "desmentir las versiones que sostiene la Comisión Directiva del sindicato" respecto de que su lista será "armada por el gobierno (municipal)". "Solo nos sentaremos a dialogar con el ejecutivo municipal para buscar mejoras en las condiciones de trabajo, reivindicar y jerarquizar al trabajador municipal y acordar paritarias y condiciones de trabajo dignas", afirmó. PARITARIAS Magallanes aseveró que espera una negociación paritaria "favorable para los compañeros", aunque reconoció que "tomar una posición publica no es conveniente ya que acordar el aumento salarial es responsabilidad de los paritarios", por lo que no quiere "sembrar polémica al respecto". "Sí nos parece que es tiempo de que el Ejecutivo otorgue los ascensos de categoría de todos los trabajadores que cumplieron con los resquicitos, ya que al día de hoy no hay novedades de que esto vaya a suceder", expresó.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.

