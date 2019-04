La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/abr/2019 Correo de Lectores

Por Ana María Pastor







Señor director de La Auténtica Defensa le ruego publique esta carta en el diario que usted dirige. Días pasados vi con cierta inquietud que había llegado a nuestra ciudad la moda de las rejas en los espacios públicos que como su nombre lo indica están para que todos los vecinos los usen. Me refiero al enrejado importante que circunda una cancha de tejo en la plaza España y que usufructúan los socios de "Abuelos de Plaza España" que tienen su sede en ese mismo lugar público. Me preocupa que grupos de personas reunidos alrededor de una entidad privaticen los lugares de todos impidiendo su uso a cualquier individuo que transite por esa plaza. Ya la instalación de la sede mencionada significó una merma en el espacio destinado al esparcimiento de todos. Pregunto ¿Qué salvaguarda el enrejado? ¿Qué es lo que la gente rompe? Y pienso en todos los campanenses que verán como posible reunirse como "Vecinos de tal o cual plaza" y pedir sea enrejada para su uso pensando que la proximidad al lugar les da el derecho a adueñarse. Espero que los que promueven estos actos recapaciten, devuelvan los espacios públicos apropiados a todos los ciudadanos y si quieren un lugar privado hay muchos clubes a los que pueden asociarse y si no lo pueden hacer piensen en tantas personas con las cuales pueden compartir ese lugar y lo hagan dejando de lado esta maldita costumbre individualista y no solidaria que nos está invadiendo. ANA MARIA PASTOR DNI 5.594.362



