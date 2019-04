La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/abr/2019 La "Gran Ricardito"









MALA VENTA "Cuando no es un cliente conocido, nosotros tomamos todos los recaudos", cuenta Vanesa Águila sobre la venta del 8 de noviembre. "Primero preguntó por una Vintage de $8000.- la tarjeta pasaba, me dio el documento, todo en orden. Entonces se hizo bajar una bici de 24 velocidades, y firmó otro cupón por $19 mil. Ambas bicis en 3 cuotas. ¿Qué íbamos a sospechar si hasta chequeamos el documento?". Para colmo de males, VISA dice haber dado aviso en tiempo y forma del desconocimiento de la compra, pero lo envió a la sucursal de la bicicletería en CABA, donde además, nunca llegó. Según le dijeron a Vanesa, VISA no muestra una copia de la carta "porque no se puede", ni tiene comprobante alguno de acuse de recibo, "porque no se hace". Un cliente de otra ciudad denegó la compra con VISA en al menos 3 negocios de Campana por más de $60 mil. En vez de bloquear la tarjeta, la empresa de crédito debitó a su favor el monto de las cuentas bancarias de los comercios. Las compras se realizaron en noviembre y el descuento a los damnificados recién en febrero. La "tarjeta" parece jugar en favor del estafador. Se llama Ricardo Nieto, su firma está en los cupones y también su DNI de puño y letra. Estamos en la bicicletería "Vagus Bike", de Rivadavia 910. Vanesa Águila nos muestra las dos facturas, y sus respectivos cupones VISA, legibles, fechados el 8 de noviembre de 2018. "DecÍ que guardo todo, pero hasta ahora no tengo ninguna respuesta de VISA. Y me enteré del problema cuando me sacaron los $27 mil de la cuenta, el 23 de febrero, aduciendo que el cliente había desconocido la compra de dos de nuestras bicicletas". Estamos a mediados de abril, y ningún argumento parece convencer a VISA: hablando sobre el episodio Vanesa y su socio, Gustavo "Pela" Bragán, encontraron que la misma persona desconoció otra compra en "HD", de Mitre al 900, por otros $22 mil: a ellos Ricardito los enganchó con una computadora y un juego de parlantes. "Presentamos a VISA sólo la factura de ellos, porque el cupón lo perdieron. Pero es la misma persona y el mismo documento. La compra se hizo el 20 de noviembre. Y dicen que a Moto Star le pasó algo parecido", agrega Vanesa con los documentos en la mano y una abultada carpeta con mails donde tiene la historia de reclamos. Su abogado comenzará el litigio con VISA en estos días. "Lo que más me indigna que juegan al desgaste en vez de ir a buscar al tipo…" A la conversación se suma Marcos Heber, de Protón, que llega al lugar como un cliente más. "Mi rol en la empresa es ocuparme de todos estos temas con las tarjetas y manejar las cuentas. A nosotros nos pasó hace unos años atrás. Hasta te discuten que el cupón no es legible. ¡Por supuesto que no es legible!, si el papel térmico se borra con el tiempo. Para mí que hasta especulan con eso". Dejamos la bicicletería y sin mucha fe nos vamos hasta Mitre y Santa María de Oro, donde nos recibe Marcelo "Mille" Boero. "Sí, a mí también me engancharon con 17 lucas y el tema lo tiene mi contadora. Dejáme revisar…" "Mille" toma un bibliorato y dice: "Acá está… pero no tengo el nombre. Sólo el documento, se lamenta". Oh casualidad. El cupón es del 20 de noviembre, el mismo día de la computadora y los parlantes. ¿Y el DNI? Es el mismo. El de Nieto Ricardo David. No cabe duda que este personaje paso por Campana expresamente para dejar el tendal. Una estafa amparada bajo la ineficiencia de la tarjeta de crédito, que no tiene empacho en perjudicar al comercio.

La factura de HD de Mitre al 900. El mismo día, se ve que antes de dejar la ciudad por la rotonda de Ruta 6, también enganchó a Moto Star.





Las facturas y los cupones de Ricardito en Vagus Bike. “¿Qué íbamos a sospechar si hasta chequeamos el documento?", dice Vanesa Águila.



