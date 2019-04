La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/abr/2019 Calendario Maya - Año Luna 13:

Caminante del Cielo 4 - Energía del Martes 16/04/2019 - Trecena del Perro

Por Alejandra Dip









Alejandra Dip





Caminante del cielo, búsqueda y exploración. Mensajero. Alternativas que se nos dan después del despertar de la conciencia, movimiento, viajes, meditaciones profundas. Observador social. KIN 173-CAMINANTE 4 GUIADO POR LA LUNA- DÍA PORTAL CÓSMICO- ENERGÍA x13 El Caminante nos dispone a explorar para poder encontrar lo que realmente queremos, aprender a salir de la zona de confort, seguramente ahí fuera, está lo que estamos buscando. Explora el Caminante y en su exploración a veces se queda colgado, en otro planeta, se dispersa!! A prestar atención a algunas cosas, porque la dispersión se respira. Navega el caminante, viaja. Energía de movimiento potenciada, excelente para viajar hoy. O vas en tren o vas en avión o viajas astralmente también. Día de renovación de la Energía personal y de reafirmación de nuestras creencias. Este día nos tiene en el puente intermedio que une lo místico y espiritual con lo terrenal, es el medio, lo justo, NI MUY MUY, NI TAN TAN hoy no te hagas rogar y presta atención a las señales que la vida te pone en el camino. Esta Energía nos aporta el grado de locura justa que necesitamos para poder sobrellevar la sociedad actual, la realidad del día a día, porque nuestra realidad supera ampliamente la ficción. Excelente para investigar, curiosear, pero hay que poner un poco de perseverancia para no quedar en el intento. Día donde si no estamos en eje puede ser que nos cueste terminar lo empezado. Te viene bárbaro esta Energía para contactar gente, en lo social, para hacer relaciones nuevas que puedan generarte otros contactos, pero ojito con eso, a no exceder en hacer relaciones por conveniencia porque pueden después querer sacarte tajada a vos!! El Caminante del Cielo acelera los ritmos, estén dispuestos a acomodarse en cuerpo y mente a esta Energía que está potenciada por 13. Buen día para meditar, reunirse, celebrar con nuestros amigos y familiares. Es importante liberarse de controlar la mente y navegar libremente sin pensamientos estructurados! Buen MARTES para todos y feliz viaje! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

