La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/abr/2019 Finalizó con éxito la capacitación en violencia de género







Se dictó en la UNLU Campana participaron estudiantes y profesionales. El pasado viernes en las instalaciones del Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján se realizó el último encuentro del Taller de "Intervenciones en Violencias de Género", en el que participaron estudiantes y profesionales de distintas disciplinas que se desempeñan en el área. La actividad de capacitación fue organizada en el marco del Proyecto de Extensión: "Abordaje de la Violencia de Género desde el Ámbito Universitario" (AViGAU), el cual es dirigido por la Lic. Liliana Carrasco y el Lic. Matías Martínez Reina, docentes del Departamento de Ciencias Sociales. Participaron como talleristas en el último encuentro la Lic. María del Carmen Umpiérrez y la Lic. Sofía Larré, especialistas en Violencia de Género e integrantes de RETEM (Red de Estudios y Trabajos en Masculinidades). "Consideramos que la capacitación en violencia de género es fundamental para quienes se desempeñan en el área. Cuando un profesional carece de formación especializada en violencia de género se ve limitado en los abordajes, en especial cuando se trate del trabajo con hombres que ejercen violencia machista. Estamos convencidos que no es suficiente trabajar con la mujer que es víctima de la violencia sino que hay que trabajar, también, con aquellos hombres que tienen posibilidad de recuperación para que puedan desaprender esa conducta y así evitar que la violencia se reproduzca en nuevas relaciones que establezcan". Participaron de la capacitación estudiantes avanzados de la carrera de Trabajo Social que cuentan en su haber con el Seminario optativo de Violencia Familiar y profesionales de diversas disciplinas que se desempeñan en distintos organismos que abordan la temática. "Quienes conducimos el proyecto de extensión nos propusimos facilitarles herramientas a los profesionales para que puedan especializarse en violencia de género de manera no arancelada. Los altos costos de las especializaciones no tienen correlato con los magros salarios que perciben los profesionales. Por esta razón es que realizamos capacitaciones como esta. El taller fue un éxito, no sólo por la calidad de las docentes que lo condujeron sino también por el compromiso que asumieron quienes participaron de la capacitación".



