Después de andar muy bien en karting probó diferentes deportes hasta que regresó al mundo motor para desarrollar una carrera que siempre lo tuvo como protagonista. Y este 2019 no es la excepción: ya suma tres podios y está tercero en el campeonato del Turismo 4000 Argentino. Disputadas cuatro fechas del calendario 2019 del Turismo 4000 Argentino, Juan Carlos Bava (Ford) se encuentra en la tercera posición del campeonato con 118,5 puntos, sólo por detrás de Emanuel Pérez Bravo (Chevrolet), que es el líder con 144, y de Germán Pietranera (Ford), que es su escolta con 135,5. En ese marco, con una sonrisa permanente, "Carli" nos recibe en la oficina de su empresa para analizar este presente y también la pasión que siente por el automovilismo. "Empecé con el karting desde muy pequeño. Creo que como la mayoría, llevado por papá, que es otro apasionado de los fierros. Así empezó la historia que me llevo a correr en una categoría donde peleamos campeonatos y me fue muy bien a tal punto que decidimos continuar. Ahí gané el primer título, lo que fue interesante para el futuro", sintetiza en el arranque de la nota. -Pero, curiosamente, hubo un parate después. -Sí. Y de varias temporadas. Intenté hacer el deporte que te imagines, pero terminé sin seguir en ninguno. Estaba escrito que lo mío era el automovilismo. -¿Y cómo fue aquella vuelta? -Mi papá tenía una relación comercial con Pablo Respiggi, que estaba corriendo en la Fórmula 4 y tenía un auto para alquilar. Y le decía siempre que por qué no probábamos allí. Tanto habló que se concretó y ahí sí arranqué definitivamente. No paramos más. -¿Cómo fue volver a ocupar una butaca? -Linda, agradable, porque, sin decirlo, con papá los dos estábamos contentos de estar en la alta competencia. Fue un año de aprendizaje, donde el Fórmula también es parte de la enseñanza. Así que allí también peleamos campeonatos, siempre fuimos protagonistas, gané seis carreras y estaba muy conforme, hasta que un día salió lo del auto con techo y no dudamos. Llegar al TC Pista Mouras fue un salto muy interesante, porque comenzó otra etapa que nos puso en una situación hermosa junto a Juanjo Tártara, que siempre tenía ganas de armar un equipo completo en Zárate. Y se dio tal cual, lo que nos permitió tener un empuje muy bueno. Peleamos campeonatos hasta el final, ganamos carreras y eso nos dio una motivación a todo el equipo. Fue un gran momento para no olvidar -Hubo una cena por aquellos tiempos que fue impresionante -Sí, eso fue fabuloso. Hay gente que se acuerda hasta hoy. Utilizamos un galpón de la empresa para estar más cómodos y apenas alcanzó ese lugar. Superó todo lo previsible, la gente estaba muy entusiasmada por todo, porque el equipo era muy local y porque se venían dando los resultados. Fue excelente -¿Y después cómo siguió la historia? -Como todo: creo que se cumplió un ciclo y se arrancó con otra marca y otro equipo por aquello de "cambia, todo cambia". Hubo además una llamada desde ese equipo que cuando nos pusimos de acuerdo desde lo económico, que se arregló rápidamente, porque ellos me querían tener, cerramos los números y fuimos bajo esa estructura -¿Cómo fue eso? -Todos saben que soy hincha del Chevrolet y arranqué así, pero ahora estoy con un Ford de los hermanos Caggiano y además cambiamos de categoría, pasando al Turismo 4000 Argentino, en donde ya hicimos otra temporada buscando el campeonato y no se dio por estas cosas que tienen los fierros. Pero este año vamos por más y vamos a intentarlo. Contamos con un muy buen auto -Se arrancó muy bien… -Y sí: se corrieron cuatros carreras, hicimos podio en tres y estamos terceros en el campeonato. -¿Con quién se pelea el título? -Esto recién comienza, pero hay tres o cuatro autos que están para ganar en cualquier momento, lo que lo hace muy competitivo. Y en un punto está bueno. -Siempre destacás el acompañamiento de la familia. -Mis viejos y mis hermanas no faltan nunca, van a todas las carreras. Por suerte somos una familia muy unida y eso también está bueno, porque siempre dan una ayuda, al menos espiritual -¿La abuela Porota es la única que no va? -Sí, claro, por su edad. Pero la abuela siempre está, sabiendo todo, aunque a mí nunca me preguntó nada de la carrera ni la sigue por la televisión. No quiere saber nada y cuando vuelvo no dice una palabra del tema. Y yo le respeto su silencio. -¿Y cómo nació lo de Carli? -Jajaja… Fue en el ámbito familiar: mi viejo no quería que me digan "Charly". Se enojaba y siempre repetía: "es Carli, aprendan, se dice Carli". Así hasta que quedó nomás "Carli". Cosas bien de familia; o de mi viejo, sin dudas -¿Carli, este año te quedás con el título? -Trabajamos para eso, tengo un auto muy competitivo. Estamos bien y cuento con un equipo que no deja nada librado al azar. Vamos a ser protagonistas y estamos convencidos que están todas las posibilidades para concretar ese título. Después, por lógica, las carreras hay que correrlas. Y mientras la nota va llegando a su final, suena el teléfono por cuarta vez en la oficina de Juan Carlos Bava. Sin embargo, "Carli" no quiere despedirse sin antes dejar asentado su agradecimiento para "toda esa gente de la zona que después de cada carrera llama parar saber cómo salimos; para mis sponsors; para mi equipo; y a todos en general". Luego agrega: "No quiero dar nombres porque me voy a olvidar de alguno", aclara con la sonrisa que lo acompañó durante toda la nota.

“ESTAMOS BIEN Y CUENTO CON UN EQUIPO QUE NO DEJA NADA LIBRADO AL AZAR", ASEGURA BAVA RESPECTO A SU GRAN INICIO DE TEMPORADA.





EL FORD #5 DE JUAN CARLOS BAVA EN PLENA ACCIÓN EN TOAY, LA PAMPA, DURANTE LA ÚLTIMA FECHA DEL TURISMO 4000 ARGENTINO.



