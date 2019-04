La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/abr/2019 Hóckey sobre Césped:

Gran victoria de la Primera Damas del Campana Boat Club







Ante Luján Rugby Club, las Celestes volvieron a dar vuelta un resultado adverso y consiguieron su segunda victoria consecutiva y sus primeros tres puntos como locales. Volverán a jugar dentro de dos semanas, como visitantes ante Belgrano Day School. Por la tercera fecha de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, la Primera Damas del Campana Boat Club dio una gran muestra de carácter y venció 2-1 como local a Luján Rugby Club tras revertir un muy flojo comienzo y la desventaja inicial que ello provocó. De esta manera, las Celestes lograron su segunda victoria consecutiva en la temporada y sumaron sus primeros tres puntos como locales, dado que en la jornada inaugural habían caído ante Huracán en esa condición. Así, con 6 puntos, el CBC se ubica en la sexta posición, por detrás del líder Huracán (9) y el grupo de cuatro escoltas que tiene 7 unidades. Justamente, uno de esos equipos es Belgrano Day School, próximo rival del equipo de nuestra ciudad. Ante Luján RC, a las campanenses les costó hacer pie en el partido y en el segundo cuarto quedaron en desventaja. Sin embargo, tras el descanso largo, la actitud del Boat Club fue otra y logró equilibrar las acciones con un golazo de la volante Camila Pérez Johanneton, que disparó fuerte y cruzado desde casi la línea del área. Lejos de conformarse, el CBC fue por más, casi obstinadamente, hasta convertir el partido, que hasta allí era parejo y equilibrado, en un monólogo. Y en el cuarto período encontró lo que tanto buscó: el gol de la victoria, que llegó a través de la atacante Sofía González, con definición de caño. Sólo después del 2 a 1, en los pocos minutos que quedaban de partido, las lujanenses reaccionaron con vehemencia y dieron todo por alcanzar el empate. Así, el arco celeste tuvo que soportar varias jugadas de peligro y córners cortos que, afortunadamente, no modificaron el marcador. El partido terminó dejando para el CBC una muy grata sensación: aparte de conseguir la victoria y de prenderse en la pelea por los puestos de vanguardia, las chicas dirigidas por Gustavo Saenz se probaron que pudieron revertir no sólo el resultado sino el nivel y volumen de juego. Tras un comienzo muy pobre, sobre todo el primer cuarto y fracción del segundo, el equipo mejoró notablemente, lo empató y sin mermar un segundo la intensidad fue por la victoria y la consiguió. El once inicial del Boat Club fue el siguiente: Daniela Merlotto; Melina Dabusti, Florencia Nuñez, Camila avendaño y Candela Corrata; Constanza Santini, Camila Pérez Johanneton y Camila Tenembaum; Martina de la Barrera, Delfina Fernández Palazuelo y Sofía González. Luego ingresaron: Lucía Gelosi, Fátima Tenembaum, Bárbara Brezzi, Josefina Pérez Johanetton, Romina Catardi, María Eugenia Díaz y Julieta Dabusti. Los demás resultados de la fecha fueron: Huracán 6-0 Comunicaciones; Manuel Belgrano ´´B´´ 2-8 Santa Bárbara ´´E´´; C.A.S.A. de Padua 5-0 Los Pinos; Vicentinos ´´B´´ 0-5 Quilmes ´´E´´; y Belgrano Day School 2-1 Hurling ´´C´´. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Huracán, 9 puntos; 2) CASA de Padua, Belgrano Day School, Santa Bárbara "E" y Quilmes "E", 7 puntos; 6) Campana Boat Club, 6 puntos; 7) Luján RC, Los Pinos y Manuel Belgrano, 3 puntos; 10) Hurling "C", Vicentino "B" y Comunicaciones, sin puntos. La próxima fecha se disputará el próximo sábado 27, dado que no se jugará durante Semana Santa. Y tendrá estos partidos: Belgrano Day School vs. Campana Boat Club; Hurling ´´C´´ vs. Vicentinos ´´B´´; Quilmes ´´E´´ vs. C.A.S.A. de Padua; Los Pinos vs. Club Manuel Belgrano ´´B´´; Santa Bárbara ´´E´´ vs. Huracán y Comunicaciones vs. Luján Rugby Club ´´B´´. DIVISIONES MENORES En la jornada de Divisiones Menores, el CBC obtuvo los siguientes resultados ante Luján RC: -Séptima División: victoria 4 a 0 con goles de Azul Ale, Sofía Bianchini, Dana Corazzini Notari y Guillermina Izzi. -Sexta División: victoria 2 a 1 con goles de María Luz Balerio Echeverría y María del Pilar González. -Quinta División: victoria 2 a 0 con un doblete de Lucía Gelosi. -Intermedia: victoria 1 a 0 con tanto de María Eugenia Díaz.

LA ATACANTE BÁRBARA BREZZI, EN ACCIÓN DURANTE EL JUEGO ANTE LUJÁN RC.





LA CELEBRACIÓN DEL GOL DEL EMPATE, MARCADO POR CAMILA PÉREZ JOHANNETON.



Hóckey sobre Césped:

Gran victoria de la Primera Damas del Campana Boat Club

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: