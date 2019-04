La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/abr/2019 Rugby:

Perdió 35-17 frente a La Salle y sufrió su segunda derrota consecutiva en la Segunda División. Por la cuarta fecha del campeonato de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana cayó el pasado sábado por 35-17 frente a La Salle como visitante. De esta manera, el Tricolor sufrió su tercera derrota de la temporada, la segunda de manera consecutiva y la primera como visitante. Así quedó compartiendo la 10ª posición con Atlético Chascomús, ambos con 10 unidades. El CCC comenzó bien el juego: a los 15 minutos ganaba 10-3 gracias a un penal de Juan Calvi y a un try de Nazareno Alaguibe, convertido por el propio Calvi. Sin embargo, La Salle reaccionó y con dos tries y dos penales dio vuelta el marcador en esa primera parte (23-10). En el complemento, el local estiró las diferencias y el try sobre el final de Franco Barco (convertido por Calvi) apenas sirvió para maquillar el resultado final. En esta oportunidad, el equipo dirigido por César Gigena formó con: Gabriel Pujol, Didier Galeano, Alan González (Leonardo Correa); Lautaro Nelli (Andrés Moreno), Franco Casanova; Carlos Díaz, Bruno Calle, Adrián Lugo (Damián Colella); Martín Lescano, Juan Calvi; Franco Barco, Bautista Peralta (Nahuel Toledo), Franco Pittari, Facundo Cerda (Cristian Giles Delgui); y Nazareno Alaguibe. Los demás resultados de esta cuarta fecha fueron: San Miguel 9-24 Los Cedros, Club Argentino 29-37 Del Sur, Varela Junior 14-27 Las Cañas, Virreyes 18-27 El Retiro, Gimnasia de Ituzaingó 12-5 Mercedes y Tiro Federal de San Pedro 28-24 Atlético Chascomús. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) El Retiro y Los Cedros, 18 puntos; 3) Las Cañas, 14 puntos; 4) Virreyes, 13 puntos; 5) La Salle, 12 puntos; 6) Tiro Federal de San Pedro, 11 puntos; 7) Club Argentino, 9 puntos; 8) Del Sur, 8 puntos; 9) Mercedes, 7 puntos; 10) Ciudad de Campana y Atlético Chascomús, 6 puntos; 12) Varela Junior y Gimnasia de Ituzaingó, 5 puntos; 14) San Miguel, 1 punto. En tanto, la próxima fecha (a jugarse el sábado 27) tendrá los siguientes enfrentamientos: Ciudad de Campana vs San Miguel, Mercedes vs Virreyes, El Retiro vs Varela Junior, Las Cañas vs Club Argentino, Del Sur vs La Salle, Los Cedros vs Tiro Federal de San Pedro y Atlético Chascomús vs Gimnasia de Ituzaingó.



EL CCC ACUMULA UN TRIUNFO Y TRES DERROTAS EN CUATRO PRESENTACIONES EN ESTA TEMPORADA.



