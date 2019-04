La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/abr/2019 Copa Federación:

El sueño de La Josefa se quedó en Marcos Paz







SAPA le ganó 2-0 y lo eliminó en semifinales. Definirá el título con 12 de Octubre de San Nicolás. Gran torneo para el equipo campanense. El sueño del Club Atlético La Josefa en esta Copa de Clubes 2019 de la Federación Norte de Fútbol se terminó el domingo en Marcos Paz, donde cayó 2-0 frente a la Sociedad Atlético Pabellón Argentina (SAPA) y quedó eliminado en la serie semifinal que había comenzado con empate 2-2 en cancha de Puerto Nuevo. De esta manera, el equipo de nuestra ciudad cerró una gran participación en este certamen: fue segundo en la Zona E en la primera fase, después eliminó a Belgrano de Zárate en Octavos de Final y posteriormente, a Sportivo Las Palmeras de Río Tala en Cuartos. Pero no pudo en semifinales con SAPA de Marcos Paz, un equipo con jugadores de experiencia que ya había dejado en el camino a Defensores de La Esperanza en Octavos de Final (5-0 en el global). La Josefa necesitaba ganar como visitante, pero se chocó con un duro conjunto que hizo valer su localía y marcó la diferencia en el segundo tiempo con los goles de Bernardo Paularena (ex jugador de Laferrere, Alem y Fénix, entre otros equipos del ascenso) y Esteban Fernández. En esta oportunidad, el conjunto dirigido por la dupla Brian Geuna y Darío González alistó a Ezequiel Urbina; Favio Ostrero, Nery Ávalos, Nelson Gómez, Leandro Gómez; Facundo Rambaud, Sebastián Nicolini, Javier González; Fernando Criado, Iván García y Pablo Tornatori. En el banco de suplentes estuvieron Lucas Godoy, Matías Grassi, Fernando Duré, Sebastián Venancio, Marcelo Romero, Gonzalo Maidana y Maximiliano Peralta. La final de la Copa Federación 2019 se la disputarán entonces SAPA y 12 de Octubre de San Nicolás, que será local en el primer encuentro. Luego, la revancha se jugará en Marcos Paz, donde se definirá al campeón, que como premio se llevará la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur 2020. Por su parte, para el elenco "josefero" llega ahora el tiempo de dar vuelta la página y de enfocarse en el Torneo Oficial 2019 de la Liga Campanense que comenzará a fines de abril. Es el último subcampeón y buscará revancha también a nivel local para tratar de estar en 2020 nuevamente en

FERNANDO CRIADO BUSCA LLEVARSE EL BALÓN ANTE LA MARCA DE UN RIVAL EN MARCOS PAZ.





PABLO TORNATORI, PELEANDO SOBRE LA IZQUIERDA. ESTA VEZ, LA JOSEFA NO PUDO.



Copa Federación:

El sueño de La Josefa se quedó en Marcos Paz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: