La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/abr/2019 Nueva Chicago estará en la definición por el ascenso directo











Ayer venció 1-0 a Sarmiento y peleará con el elenco de Junín y Arsenal, que arriban a la última fecha con un punto más que el Torito. La definición por el ascenso directo a la Superliga tendrá una última fecha muy emotiva, con tres equipos en condiciones de lograr ese boleto a la máxima categoría del fútbol argentino. Es que Nueva Chicago venció ayer 1-0 como local a Sarmiento de Junín y le agregó mucho picante a la lucha por el título, además de darle una mano grande a Arsenal. Con ese resultado, Sarmiento y Arsenal quedaron igualados en lo más alto con 43 puntos, uno más que el Torito de Mataderos. Así, en la última jornada puede pasar de todo: desde consagrarse un campeón hasta un triple empate (no cuenta la diferencia de gol). La definición tendrá al Verde jugando en Junín frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn; a Arsenal visitando a Defensores de Belgrano; y a Nueva Chicago presentándose en Adrogué frente a Brown. Los tres encuentros irán el domingo a las 15.10 horas y serán televisados por TyC Sports. En cuanto al Reducido, además de los dos equipos que no asciendan directamente, ya tienen garantizado su lugar Platense (le ganó 2-1 a Instituto como local) y Almagro (aseguró su plaza por el empate de Villa Dálmine). El resto deberá validar su boleto en la última fecha. En tanto, en la tabla de los Promedios, Olimpo de Bahía Blanca quedó condenado a bajar al Federal A por el empate de Santamarina de Tandil; mientras que en la zona metropolitana, todo se definirá en la última fecha. Quilmes, que el domingo perdió en Puerto Madryn, depende de sí mismo: si le gana a Olimpo asegurará la permanencia. Pero si empate, deberá esperar que Los Andes no le gane a Deportivo Morón. En tanto, una derrota condena al Cervecero, independiente del resultado del Milrayitas. La 24ª y anteúltima fecha dejó los siguientes resultados: Los Andes 0-1 Chacarita; Olimpo 2-3 Independiente Rivadavia; Ferro Carril Oeste 1-0 Brown (A); Almagro 2-1 Temperley; Platense 2-1 Instituto; Agropecuario 1-0 Defensores de Belgrano; Villa Dálmine 4-4 Gimnasia (J); Guillermo Brown 2-1 Quilmes; Gimnasia (M) 3-3 Santamarina; Central Córdoba 1-1 Mitre; y Nueva Chicago 1-0 Sarmiento. En tanto, al cierre de esta edición jugaban Atlético Rafaela vs Deportivo Morón. En tanto, la 25ª y última fecha tendrá los siguientes partidos: Independiente Rivadavia vs Atlético Rafaela, Chacarita vs Central Córdoba, Quilmes vs Olimpo, Deportivo Morón vs Los Andes, Instituto vs Gimnasia (M), Temperley vs Platense, Brown (A) vs Nueva Chicago, Sarmiento vs Guillermo Brown, Defensores de Belgrano vs Arsenal, Mitre vs Almagro, Gimnasia (J) vs Agropecuario y Santamarina vs Villa Dálmine.



Nueva Chicago estará en la definición por el ascenso directo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: