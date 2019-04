La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/abr/2019 Breves: Fútbol







COPA DE LA SUPERLIGA Por los partidos de ida de la primera fase, San Lorenzo igualó 0-0 como local en el clásico con Huracán, mientras que Independiente perdió 3-2 en su visita a Argentinos en La Paternal. Además, Belgrano le ganó 3-2 como local a Lanús; Newells venció 1-0 como visitante a Gimnasia (LP); Colón empató 0-0 en Santa Fe con Tigre; San Martín (T) igualó 1-1 como local con Unión (SF); y San Martín (SJ) venció 2-0 a Talleres. Al cierre de esta edición, Patronato recibía a Godoy Cruz, mientras que Rosario Central jugaba como local ante Aldosivi (MdP). COPA ARGENTINA En un duelo de primera fase, el reciente subcampeón de la Superliga, Defensa y Justicia, enfrentará esta noche a Gimnasia y Tiro de Salta. El partido se jugará desde las 20.05 en el estadio Florencio Sola de Banfield (televisa TyC Sports). COPA SUDAMERICANA Hoy, desde las 21.30, Colón de Santa Fe recibirá a Deportes Municipal de Perú en el partido revancha de primera fase. En la ida, el Sabalero se impuso por 3-0 como visitante. CHAMPIONS LEAGUE Barcelona recibe hoy a Manchester United para disputar la revancha de la serie de Cuartos de Final, después de su victoria 1-0 en Inglaterra. En tanto, Porto será local de Liverpool, que llega a Portugal con ventaja de 2-0. PRIMERA B METRO Ayer, en el cierre de la fecha 33, el líder Barracas Central le ganó 1-0 a UAI Urquiza. Antes habían jugado: Colegiales 0-0 Comunicaciones, Fénix 1-4 Deportivo Riestra, Sacachispas 2-3 Deportivo Español, Defensores Unidos 0-0 Tristán Suárez, All Boys 0-3 Acassuso, San Telmo 1-1 Flandria, Almirante Brown 0-1 Atlanta, J.J. Urquiza 0-2 Talleres (RE) y San Miguel 0-1 Estudiantes. Barracas Central (75) es el líder y ya tiene asegurado uno de los cuatro ascensos directos. Después se ubican: Estudiantes (68), Atlanta (59), Deportivo Riestra (58) y Acassuso (53). PRIMERA C El capítulo 33 culminó ayer con dos partidos: Sportivo Barracas 2-1 Victoriano Arenas y Lamadrid 1-0 L.N. Alem. Antes jugaron: El Porvenir 2-2 Central Córdoba, Luján 3-0 Excursionistas, Dock Sud 1-0 Sportivo Italiano, Villa San Carlos 3-0 Ituzaingó, Deportivo Merlo 2-3 Berazategui, Deportivo Laferrere 2-1 San Martín (B), Deportivo Armenio 3-1 Midland y Argentino de Quilmes 2-2 Cañuelas. Los líderes son Argentino de Quilmes (61) y Dock Sud (59), que estarían logrando los dos ascensos directos. PRIMERA D La fecha 26 arrancó el viernes con el triunfo de Puerto Nuevo por 2-1 sobre Claypole y la victoria del líder Argentino de Merlo por 2-0 sobre Juventud Unida. Luego, el sábado, Liniers le ganó 2-1 a Deportivo Paraguayo y Argentino de Rosario, 3-1 a Centro Español. El domingo, Lugano sorprendió 1-0 a Real Pilar; y ayer, Defensores de Cambaceres igualó sin goles con Atlas. La programación se cierra hoy con Yupanqui vs Muñiz. SUB 17 CAMPEÓN A pesar de perder 4-1 con Ecuador en su último partido, el Seleccionado Argentino Sub 17 se coronó campeón del Sudamericano que se disputó en Perú. De esa manera consiguió su clasificación al Mundial de la categoría que se jugará en noviembre en Brasil. También sacaron boleto Chile, Paraguay y el propio Ecuador.

