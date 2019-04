La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/abr/2019 El HCD aprobó la extensión de la Emergencia Sanitaria







Con 9 votos positivos del oficialismo, 7 abstenciones de PJ-Unidad Ciudadana y Red x Argentina, y la negativa del trío Más Campana, se prorrogó la relación contractual con Agrotécnica Fueguina con nuestro municipio. En el uso de la Banca Abierta, Daiana Ronconi, en representación de los vecinos del barrio Elbenezer, criticó la instalación de "Honrar la Vida" En día y horario especiales por Semana Santa, el legislativo local acompañó de manera unánime la mayoría de los proyectos. Entre los temas destacados, se solicitó la incorporación de la "Supersopa" a comedores y merenderos de la Ciudad. También se conva-lidó el pedido de licencia del Intendente Abella, del 27 de Abril hasta el 5 de Mayo. En el inicio de la jornada legislativa, la Banca Abierta y Participativa del Ciudadano fue utilizada por la vecina Daiana Ronconi, quien en representación de vecinos del barrio Ebenezer, lindero a la Ruta 6, expresó su preocupación por la instalación del predio de Honrar la Vida (institución que asiste a personas con problemas de adicciones) en la zona detrás del Camping de los Petroleros, cuestión que está siendo analizada en Comisión por los ediles. Ronconi señaló que la municipalidad cedió un terreno a un asentamiento precario, cuando "en la zona no están dadas las condiciones para el asentamiento de personas sobre todo por temas de riesgo sanitario. No hay recolección de residuos, tratamiento para disposición de desechos cloacales, ni agua potable. No hay servicio de alumbrado ni están previstas las obras, ni caminos transitables: Los días de lluvia no llegan ambulancias ni servicios de emergencia" y manifestó que los vecinos del lugar "se oponen a la instalación de viviendas sin la correspondiente habilitación municipal, en un terreno del municipio" con la finalidad de "tratar adicciones, cuando no están dadas las condiciones para eso". Entre los proyectos destacados, aparecen la Comunicación presentada por el Bloque PJ Unidad Ciudadana, solicitando gestionar la incorporación al Programa SUPER-SOPA para Comedores y Merenderos de la Ciudad. También desde esta bancada se impulsó un Proyecto de Ordenanza creando el Programa Municipal de Garrafas, para garantizar la oferta de gas licuado envasado a precio de referencia en el Partido de Campana, junto con el Programa de Asistencia Social Tarifaria en el ámbito municipal, a fin de evitar cortes de luz, gas y agua por falta de pago. También, desde la UV Calixto Dellepiane se pidió afectar el 5% del Fondo Educativo para ser destinado a la adquisición de materiales y herramientas para talleres prácticos de la Escuela Técnica Nº Luciano Reyes. Por su parte, un proyecto de Ordenanza del Bloque Cambiemos propuso la creación del Registro Municipal de Donantes Voluntarios y Habituales de Sangre, en la Ciudad. Asimismo, una iniciativa conjunta de los Bloques PJ - Unidad Ciudadana, Red X Argentina y UV Calixto Dellepiane, solicitaron al Departamento Ejecutivo implementar medidas de control y vigilancia para prevenir hechos delictivos en el Barrio Banco Provincia. Luego, desde la UV Calixto Dellepiane se solicitó intermediar ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para identificar y señalizar como "Centro Clandestino de Detención" y "Sitio de la Memoria del Terrorismo de Estado" al predio de la ex Fábrica Militar Tolueno Sintético. En consonancia con este proyecto, también se solicitó informes sobre la existencia de un proyecto de traslado de la escultura y recordación de vecinos desaparecidos durante la dictadura militar instaurada por Ordenanza 4342/03. LA BASURA Ya sobre el final de la sesión, por mayoría se aprobó la prórroga del plazo establecido en Ordenanza 6546/16 referente a la emergencia sanitaria y ambiental para la Recolección de Residuos Domiciliarios Urbanos hasta el 31 de diciembre. Ya había habido algunos cruces menores entre los ediles presentes, pero claramente el plato principal lo reservaron para el final. Cantlon, de UV Más Campana, directamente intentó que el expediente vuelva a Comisión, dado que faltaba el registro del despacho efectivo en el libro de actas. Cuando todo comenzó a enrarecerse, y la discusión giraba alrededor del tecnicismo encontrado por Cantlon, Marco Colella que hizo las veces de presidente durante la sesión, pidió un cuarto intermedio para alinear posiciones y así logró su tratamiento en un singular debate entre Carlos Cazador (Cambiemos); Soledad Calle (PJ-UC) y Cantlon, quienes se fueron corrigiendo mutuamente. En lo único que coincidieron fue en que el negocio de recolección de basura está cartelizado, y que de llamarse a licitación se presentaría un solo oferente: Agrotecnica Fue-guina. En ese sentido, Cazador señaló: "Años atrás, cuando soñé con ser intendente, decía que quería volver a municipalizar el servicio de recolección de residuos". Por su parte, Cantlon señaló que lo que se estaba votando le abriría las puertas de Campana al CEAMSE, lugar donde desde mediados de 2018 se disponen los residuos de la ciudad y argumentó que la causa iniciada en la Justicia Federal para clausurar el predio de Cóncaro fue "inventada". "Acá estamos hablando de la mafia de la basura ingresando en la ciudad de Campana. Acá hay intereses grandísimos con todo el manejo económico de la basura y se lo estamos cediendo a intereses foráneos, seguramente con alguna participación local", dijo Cantlon. Por su parte, Soledad Calle, adelantando la abstención de su bloque, señaló que lo que se votaba ayer no era retroactivo, y que el Intendente tendría que dar explicaciones al Tribunal de Cuentas sobre el tema, dado que realizó un acuerdo con Agrotécnica en Agosto de 2018 sin el aval de Concejo Deliberante. "Esta ordenanza lo que busca es la contratación directa de un servicio que tiene muchísimos años, que también responde y no nos podemos hacer los zonzos, a una cartelización de la prestación del servicio desde el sector privado hacia el Estado", dijo. Por su parte, Cazador se dedicó a desarmar las argumentaciones de Cantlon y Calle señalando que "la verdad de la milanesa es el articulado" de la ordenanza, para agregar que en ningún momento de menciona al CEAMSE en lo que se estaba votando y sólo se menciona el transporte de la basura hasta su disposición final" señaló y afirmó que en ese mismo recinto "se juntaron Campana, Zárate y Exaltación" y a mediados de la década del 2000 firmaron una ordenanza donde se prohíbe la llegada del CEAMSE a cualquiera de los tres municipios. A la hora de la votación, Cantlón pidió que sea nominal. Así, con 9 votos positivos del oficialismo, 7 abstenciones de PJ-Unidad Ciudadana y Red x Argentina, y la negativa del trío de Más Campana, el HCD aprobó la extensión de la Emergencia Sanitaria prorrogando la relación con Agrotécnica Fueguina que data del año 2006.





La vecina Daiana Ronconi utilizó la "Banca Abierta" y criticó la decisión de la instalación de "Honrar La Vida" detrás de ruta 6 VIDEO:

El HCD aprobó la extensión de la Emergencia Sanitaria

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: