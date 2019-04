Automóvil pierde una rueda y manda a una motocicleta a un zanjón

Ocurrió este martes por la tarde a la altura del kilómetro 78 de la Panamericana. En la tarde de este martes, un Volkswagen Gol perdió una de sus ruedas delanteras en plena marcha, la que terminó impactando contra una motocicleta que venía detrás. El hecho ocurrió en el kilómetro 78 de la autopista mano a Rosario. Producto del siniestro, la moto y su conductor fueron a parar al interior de un zanjón lateral a la ruta. En tanto, el Gol debió detener su marcha unos metros más adelante. No hubo ocupantes heridos. Del operativo de emergencia participó personal médico del SAME, que trasladó al motociclista al Hospital Municipal San José, y el móvil abocado a la zona de recorrido Nº7 del Comando Patrulla.

El auto involucrado es un viejo modelo de Gol





Un Policía observa a la moto despistada, en medio del zanjón lateral a la Panamericana. #Dato un VW perdió una rueda delantera, salió rodando y golpeó a una Gilera 150 que circulaba en el mismo sentido, por el golpe, tanto la moto como el conductor cayeron al zanjón que divide ambas manos de la ruta. #Panamericana km 78 a provincia. Traslada SAME, CPzona 7 pic.twitter.com/JAVyY4uhmp — Daniel Trila (@dantrila) 16 de abril de 2019

