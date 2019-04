La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/abr/2019 La encierra un camión, clava la rueda en una grieta y cae de su moto







Ocurrió sobre la Ruta 6, a metros de la rotonda del barrio Las Acacias. Una mujer herida. Una motociclista resultó herida tras ser encerrada por un camión y caer al pavimento. El accidente se registró ayer por la mañana sobre la Ruta 6, a metros de la rotonda del barrio Las Acacias. La mujer debió esquivar al transporte, pero no pudo hacer lo mismo con una grieta abierta en el asfalto, lo que provocó su caída. Personal médico del SAME asistió a la víctima y la trasladó al Hospital Municipal San José. En principio, sufría politraumatismos. Del operativo de emergencia también fue parte el móvil de zona 7 del Comando Patrulla.

Personal médico del SAME atendió a la motociclista, que presentaba politraumatismos.





La grieta que no logró esquivar la mujer y ocasionó que cayera al asfalto.

#Ahora entre el camión y la grieta. Una mujer de 29 años circulaba por Ruta 6 ente Av. Bellomo y la rotonda de Las Acacias, la encerró un camión y la rueda cayó en una grieta del pavimento. CP zona 7 solicitó SAME que la traslada al hospital con politraumatismos, Tránsito pic.twitter.com/uhZtTwXf2V — Daniel Trila (@dantrila) 16 de abril de 2019

