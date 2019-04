Allí despuntó su oficio de soldador para conseguir recursos que lo ayuden a llegar a Colombia. En las últimas semanas, recorrió a bordo de su moto Argentina, el norte de Chile y Perú de punta a punta. Llegar a Alaska en moto es un viaje largo. Y caro. Gonzalo Firpo, el vecino que se propuso hacerlo en cuatro meses y levantar a su paso las banderas de las Malvinas son Argentina y la aprobación de la Ley Nacional del Autismo, lo tenía en sus cálculos. Por eso, con casi la mitad de su trayecto de ida ya recorrido, hizo una pausa de unos días y se puso a trabajar en Ecuador, con el objetivo de incrementar recursos que le permitan seguir adelante. "Hay que recordar que Ecuador está dolarizado, es caro cruzarlo", le señaló el motociclista a La Auténtica Defensa, durante el último reporte semanal que compartió con este medio. El campanense está hoy en Huaquillas, ciudad costera del Pacífico, hospedándose en la casa de un colega motociclista. Es que, a lo largo de los 12 mil kilómetros que transitó desde que salió de Campana, Firpo contempló decenas de paisajes, arribó a un sin número de pueblos y parajes y se encontró a varios colegas de las dos ruedas, quienes, aunque nada se conozcan, siempre están dispuestos a darse una mano entre sí. "En Ecuador, me crucé con un motociclista en plena ruta que me pasó el contacto de otros que suelen ofrecer colchón y un plato de comida sin cobrar nada. Ahora estoy en la casa de uno de ellos", contó Firpo. Pero eso no es todo: con la intención de devolverle al dueño de casa su gratitud por el hospedaje, Firpo se ofreció a despuntar su oficio de soldador y hacerle algún trabajo que le hiciera falta. El dueño de casa no tenía ninguna necesidad; sin embargo, lo contactó con un vecino que tenía en planes hacer una reja. Y después, apareció otro y le pidió hacerle un techo al carro en el que reparte soda y agua. "Tengo planeado partir en 10 días a Colombia, pero si me sale otro laburito, me quedaré más", avisó Firpo. La última semana Firpo la pasó recorriendo el desierto de Atacama, Chile. Luego llegó a Perú por el paso de Tacna, país donde conoció las líneas de Nazca, un grupo de geoglifos precolombinos que abarcan un área de casi 1,000 kilómetros cuadrados. Hay alrededor de 300 figuras distintas, que incluyen animales y plantas. El próximo destino es Colombia, su quinto país en este recorrido. Alaska todavía está lejos, pero ya no tanto.



A su paso, Firpo continúa vendiendo los diarios de viajes en motocicleta que escribió con sus experiencias.





La moto Honda del campanense posa bajo un cartel de bienvenida en la frontera ecuatoriana.



Destino Alaska:

Gonzalo Firpo cruzó Perú y ya está en Ecuador

