El Municipio realizó gestiones para la reparación del camino vecinal ex Ruta 12

Edición del miércoles, 17/abr/2019







Vialidad Nacional se comprometió a enviar en los próximos días todos los materiales necesarios para proceder con los arreglos. Campana participó de una importante reunión de trabajo con representantes de Vialidad Nacional con el propósito de reparar el camino vecinal ex Ruta 12. El secretario de Producción, Turismo y Empleo, Fabio Hernández; y el subdirector de Islas, Juan Carlos Pandiani, se reunieron con el jefe de Conservación de Vialidad Nacional Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires, Hugo Bonino, y Marcial Rojo de dicha entidad. El encuentro se llevó a cabo en el Camino Vecinal ex Ruta 12, jurisdicción que tiene a cargo el arreglo y mantenimiento de camino. Los funcionarios municipales vienen gestionando y coordinando permanentemente ante Vialidad Nacional la reparación y el mantenimiento de los 16 km de camino. Por ello, Bonino se comprometió a enviar los próximos días la tosca necesaria, cemento y cal para la reparación total del camino. "Cabe destacar el valor de estas obras dado que este camino es utilizado por transportistas que llevan alumnos a establecimientos escolares, centro de salud, sociedad de fomento, destacamento policial y vecinos", señalaron desde el Municipio.

El camino es altamente transitado y su reparación es clave para los vecinos del sector isleño.





Fabio Hernández encabezó la reunión.



