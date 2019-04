La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/abr/2019 Breves: Noticias de Actualidad







INFLACIÓN La inflación de marzo fue del 4,7%, la más alta de los últimos cinco meses, impulsada por los fuertes incrementos en tarifas, combustibles y alimentos, y acumula en el primer trimestre del año un 11,8%, según informó este ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El Indice de Precios al Consumidor (IPC) registró en los últimos doce meses un alza del 54,7%, el más alto en la gestión de Mauricio Macri. "Esperamos que tras este pico de inflación que tendremos en marzo, a lo largo de los años vayamos avanzando paso a paso para erradicarla y ser un país más de la enorme mayoría que tiene un dígito", promedió el Jefe de Estado, un día antes de que se conociera el dato oficial. El registro informado por el INDEC correspondiente a marzo es el más alto desde octubre del año pasado, cuando experimentó un aumento del 5,4%. ENDOSCOPISTA La Cámara de Casación Penal no hizo lugar ayer a la presentación del endoscopista Diego Bialolenkier, que había solicitado hacer tareas comunitarias para evitar un juicio oral por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin. El máximo tribunal penal rechazó la probation solicitada por Bialolienker en octubre de 2018, por lo que junto a la anestesista Nélida Inés Puente serán juzgados por el delito de "homicidio culposo en grado de coautores" a partir del próximo 10 de junio que es la fecha asignada para el inicio del juicio oral. Pérez Volpin, de 50 años, murió el 6 de febrero de 2018 en el sanatorio La Trinidad del barrio porteño de Palermo mientras le realizaban una endoscopia de baja complejidad. STOLBILZER - LAVAGNA El ex ministro de Economía Roberto Lavagna se reunió ayer con la líder del GEN, Margarita Stolbizer, quien confirmó su apoyo a la candidatura presidencial del economista. "El Partido GEN fue convocado para formar parte de un proyecto de unidad nacional con otras fuerzas políticas, referentes sociales e individuos independientes que asuman la responsabilidad de pelear para sacar a la Argentina de una grieta inútil, para atender las problemáticas del presente y las oportunidades del futuro", destacó el partido de tradición socialdemócrata en un comunicado. Y agregó que en el marco de ese proyecto político, "se ha valorado el aporte del liderazgo y la trayectoria de Roberto Lavagna, en un contexto de incertidumbres que nos impone dar mayor impulso a certezas e institucionalidad". De esta manera, el ex titular del Palacio de Hacienda en los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner sigue cosechando adhesiones por fuera del peronismo, mientras continúa tensando la cuerda respecto de sus potenciales socios de Alternativa Federal, que agrupa al PJ no kirchnerista.



