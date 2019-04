La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/abr/2019 El BCRA fijó la banda cambiaria hasta fin de año al precio de ayer







La entidad fijó hasta fin de año los límites de la zona de no intervención en el mercado cambiario al nivel de este martes, es decir de $39,75 de la zona inferior y de $51,45 la superior. El Banco Central fijó hasta fin de año los límites de la zona de no intervención en el mercado cambiario al nivel de ayer martes, es decir de $39,75 de la zona inferior y de $51,45 la superior, como medida para profundizar la lucha contra la inflación. Así lo anunció esta tarde el presidente de la entidad, Guido Sandleris, al presentar el Informe de Política Monetaria (IPOM) de abril, a lo cual explicó que la banda de flotación de la divisa "a partir de hoy pasa a ser plana hasta fin de año". La entidad bancaria se abstendrá de comprar divisas por debajo del límite inferior en el mercado cambiario hasta el 30 de junio, por lo cual no intervendrá en caso de que la cotización del dólar descienda de $39,75 por unidad, anunció esta tarde el presidente de la entidad, Guido Sandleris. En ocasión de presentar el Informe de Política Monetaria (IPOM), Sandleris ratificó además que la entidad va a "continuar impulsando la competencia en el sistema bancario" para lograr que las tasas de referencia que surgen del esquema monetario se transmitan mejor a las otras tasas del sistema.



