Efemérides del día de la fecha: 17 de Abril

FALLECIMIENTO DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ Nacido un 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia debería haberse llamado Olegario pero un parto complicado hizo que su nombre terminara siendo Gabriel, en honor a su padre;, y José, en honor al patrono de la localidad natal. Desde los 5 a los 9 años vivió con sus abuelos, personajes que lo marcarían en la vida y determinarían su estilo literario. Por un lado estaba su abuelo el coronel Nicolás Márquez, veterano de la guerra de los Mil Días (1899-1902), que lo llenaría de historias sobre su juventud y las guerras civiles del siglo XIX. Por el otro su abuela Doña Tranquilina Iguarán, que lo sumergiría en un mundo sobrenatural y mágico de la realidad a través de fábulas e historias familiares. Presionado por sus padres empieza a estudiar derecho en la Universidad Nacional de Bogotá. A pesar de tener un desinterés por la carrera aprovechó ese tiempo para cultivar una gran amistad con el médico Manuel Zapata Olivella que lo introduciría en el mundo del periodismo con una columna en el diario El Universal. Desde ese momento, dedicaría años de su vida al periodismo que rivalizaría con su pasión por la literatura. En 1967, escribiría "Cien años de soledad", obra que tuvo una repercusión inmensa, siendo traducida a decenas de idiomas y vendiendo millones de copias en todo el mundo. Después de ésta vendrían "Relato de un náufrago", "El otoño del patriarca" y "Crónica de una muerte anunciada"; entre otras. Fiel a sus raíces, con un traje liquilique de lino blanco que usaba su abuelo y los coroneles de las guerras civiles, recibiría en 1982 el Nobel de Literatura. Una recaída en el cáncer linfático por el que había sido tratado en 1999 provoca su fallecimiento en la Ciudad de México a los 87 años.

FALLECIMIENTO DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ DÍA MUNDIAL DE LA HEMOFILIA Se empezó a conmemorar en el año 1989 homenajeando al fundador de la Federación Mundial de la Hemofilia, Frank Schnabel que nació ese día. Schanbel era un hombre de negocios de Montreal que padecía hemofilia A grave, la creación de la fundación fue hecha con la visión de mejorar el tratamiento y atención para hemofílicos por medio de una nueva organización internacional. La hemofilia es una enfermedad poco común que afecta aproximadamente 1 de cada 10,000 personas. Las personas que padecen hemofilia no tienen suficiente factor de coagulación, una proteína de la sangre que controla las hemorragias.

DÍA MUNDIAL DE LA HEMOFILIA APARECE POR PRIMERA VEZ POPEYE EN UNA TIRA CÓMICA Un día como hoy en los agitados 1929, aparece por primera vez Popeye, personaje secundario creado por Elzie Crisler Segar, de la tira cómica Thimble Theatre, publicado en el periódico The New York Evening Journal. El nombre Popeye bien del inglés pop-eye cuyo significado es "ojo tuerto", apodo común entre marineros. Un dato curioso es que nunca se reveló la causa de la pérdida de su ojo. Acompañado en sus aventuras por su novia Olivia y el villano Brutus, Popeye siempre sacaba su fuerza de las espinacas para salvar el día.

