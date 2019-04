La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/abr/2019 Básquet:

Por la cuarta fecha del Torneo de la ABZC y luego del clásico jugado en Primera, las categorías menores se midieron en el gimnasio de Chiclana 209. El pasado viernes se jugó el clásico de básquet de nuestra ciudad en Primera División. Por la segunda fecha del Torneo Oficial 2019 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Boat Club derrotó como local por 82 a 77 a Ciudad de Campana tras una gran remontada en el último cuarto. Horas después, el Celeste y el Tricolor volvieron a encontrarse por la cuarta fecha del Nivel A del Torneo de Divisiones Formativas de la ABZC. Fue en el gimnasio de Chiclana 209, en una jornada que comenzó con la participación de las categorías Premini y Mini, para luego darle paso a las categorías competitivas. Y el balance arrojó saldo favorable para el CCC, que se llevó tres triunfos en cuatro partidos. Sin embargo, en el primero de los juegos, el festejo fue Celeste, porque en la categoría Sub 13 se impuso el CBC por 71-69 en tiempo suplementario, después de haber igualado en 61 al cabo de los 40 minutos regulares. Luego, en Sub 15, el CCC niveló la tira con su victoria por 65 a 40. Y posteriormente, Ciudad también se quedó con los triunfos en Sub 17 (82-55) y Sub 19 (61-39). Con estos resultados, el balance en cuatro fecha de cada categoría de cada club es el siguiente: -Sub 13: el CBC suma tres triunfos y una derrota, mientras que el CCC está 2-2. -Sub 15: el CCC tiene dos victorias y dos caídas, mientras que el CBC está 1-3. -Sub 17: el CCC cosechó tres triunfos y una derrota, mientras que el CBC ganó un encuentro y perdió tres. -Sub 19: el CCC acumula tres victorias y una derrota, mientras que el CBC tiene registro de 2-2. Este fin de semana no habrá actividad en divisiones formativas por los feriados de Semana Santa, por lo que la competencia se retomará el 27 de abril con la realización de la quinta fecha que tendrá al CCC visitando a Atlético Pilar y al CBC, recibiendo a Sportivo Escobar. FECHA 3. Antes del duelo clásico, por la tercera fecha del certamen de formativas, Ciudad de Campana había visitado a Ingeniero Raver de Los Cardales y sumado cuatro victorias: 59-24 en Sub 13, 47-44 en Sub 15, 64-56 en Sub 17 y 65-34 en Sub 19. Por su parte, en esa misma jornada, el CBC visitó a Atlético Pilar, también con saldo favorable: ganaron los Sub 13 (68-52), los Sub 17 (73-34) y los Sub 19 (68-44) y solamente cayeron los Sub 15 (53-49).

