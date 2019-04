Lo consiguió tras vencer a Pergamino y San Nicolás. Santiago Pacheco, jugador del CCC, fue parte del plantel. El pasado domingo se disputó el Zonal de la categoría Sub 15 en el gimnasio de Paraná de Zárate, donde la Selección de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) se consagró campeona y consiguió su clasificación para el Provincial que se desarrollará la semana próxima en La Plata. El combinado de nuestra región fue dirigido por Juan Negro y contó con la participación de Santiago Pacheco, jugador del Club Ciudad de Campana. En su primera presentación superó a Pergamino por 91 a 66 y luego, en el partido decisivo, venció 71-60 a San Nicolás (que en primer turno también había derrotado a Pergamino) El seleccionado de la ABZC estuvo integrado por Gastón Arce e Ignacio Floriani (Presidente Derqui), Juan Ibarra (Atlético Baradero), Caetano Ventura y Agustín Verón (Independiente de Zárate), Lorenzo Pacheco y Facundo Dovale (Náutico Zárate), Teo Criado (Defensores Unidos), Mateo Brito (Arenal de Ingeniero Maschwitz), Santiago Pacheco (Ciudad Campana), Juan Emilio Marzoratti (Náutico San Pedro) y Juan Bocca (Honor y Patria). El Provincial, a jugarse del 24 al 28 de abril, será organizado por La Plata y contará con la participación de Esteban Echeverría, Mar del Plata, Junín y Bahía Blanca, además de Zárate-Campana.

EL FESTEJO DEL SELECCIONADO DE LA ABZC SUB 15 TRAS GANAR EL ZONAL EN PARANÁ DE ZÁRATE.



Básquet:

La Selección Sub 15 de la ABZC se clasificó al Provincial

